"Si yo puedo, tú también"

Una enfermedad puede traernos muchas barreras que son difíciles de saltar, pero todas ellas son superables. Esa es la filosofía de vida de Álvaro Villa André, un poeta con parálisis cerebral que celebra cada día los obstáculos que supera aunque le cueste más que a otras personas.



"No cabe duda que para los que tenemos alguna discapacidad los obstáculos también son mayores. ¿Pero qué quiere decir eso? Que a mí por ejemplo llegar a una cierta meta, puede costarme el doble o triple de esfuerzo, que a una persona sin discapacidad. ¿Quiere decir que por eso vamos a tirar la toalla? Pues no. Todo lo contrario. Si uno puede solo es genial, pero que si no, pues pedir ayuda no es ninguna deshonra", expresa Villa.



A pesar de los obstáculos que ha encontrado por su camino, Álvaro ha publicado tres libros en los últimos años en los que se encuentran un sinfín de poemas escritos durante sus más de 15 años de trayectoria literaria. Además, de 'Las Crónicas de Ava', su serie literaria, ha publicado en 2017 un disco de música chill out y ambien.



Un ejemplo de superación



Desde que era pequeño, Álvaro ha sabido afrontar su parálisis cerebral con el logro de muchas metas a lo largo de su vida. "Dificultades en la vida tiene todo el mundo, tenga o no tenga discapacidad. La clave estar en buscar soluciones para superar los inconvenientes. También es muy importante poseer una alta dosis de auto confianza y voluntad de esfuerzo", dice el poeta.



Además de dedicar su tiempo a la poesía y a la música, Álvaro ha practicado desde los 18 años la danza contemporánea, otro de sus grandes logros que considera un salto cuantitativo enorme en su vida ya que le ofreció la oportunidad de expresar ideas creativas al mundo.



Actualmente, Villa se dedica a realizar videopoemas en su canal 'Las Crónicas de Ava' en Youtube, además de publicar nuevos poemas en su blog y ofrecer ponencias de motivación por España.



"Uno no es culpable por cómo ha nacido o por cómo las circunstancias de la vida lo han dejado. Uno es responsable de la actitud que va a tomar frente a la vida. Lloriquear lamentándote de tu situación, no solo te va a hundir a ti, sino a todo tu entorno familiar y de amigos que intentan ayudarte. Pero si a cambio muestras una actitud positiva y de mucha ilusión, vas a conseguir también poder dar mucho ánimo y servir de ejemplo a personas que pueden estar en situación parecida", concluye.

www.vidasinsuperabales.com