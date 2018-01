Sólo al 1% de los ciudadanos le preocupa la violencia de género

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, reconoció este miércoles que está "preocupada" por los últimos datos de la encuesta del CIS en la que sólo un 1% de los españoles preguntados manifestó estar preocupado por la violencia de género.

"Claro que me preocupan esos datos porque luego ves esa falta de preocupación cuando las mujeres son asesinadas y su hijos y otros se quedan huérfanos. Me preocupa mucho porque la sociedad no se implica todo lo que se tendría que implicar. Si se implicara el 100% de la sociedad en la lucha contra la violencia machista seríamos capaces de erradicar esta lacra", aseguró Montserrat a un grupo de periodistas tras firmar un protocolo de adhesión al Pacto de Estado contra la violencia de genero entre su Ministerio y RTVE.

Sobre los 200 millones que el Gobierno se comprometió a dedicar este año para la lucha contra la violencia de género, pero que aún no se han desembolsado, la ministra aseveró que "vamos a cumplir, sin ninguna duda". "Es una medida del Pacto de Estado y claro que vamos a cumplir porque la violencia de género es una prioridad para este Gobierno. De esto hablaré la próxima semana en el Congreso de los Diputados".

Preguntada también por la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de equipar por ley la igualdad salarial entre hombre y mujeres, Montserrat respondió que "esto es un tema que lleva (el Ministerio de) Empleo".

Sobre el pacto que firmó con el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, Montserrat destacó que nacía con buen pie "ya que lo hemos firmado el día del patrón de los periodistas, san Francisco de Sales" y que esta rúbrica se hace con RTVE porque esta alianza es "importante" por ser "el medio de todos los españoles". Asimismo, recordó que no es la primera vez que su Ministerio y RTVE trabajan juntos "porque también lo hacemos en otras campañas como la prevención de la obesidad".

Sánchez, por su parte, subrayó que "colaborar con esta causa es una de las razones de la Corporación RTVE" y recordó el papel de prevención que desde los medios de información hay que hacer para erradicar la violencia de género.

Uno de los puntos de esta adhesión es la creación de un Observatorio contra la violencia machista en donde están representados asociaciones de mujeres, sindicatos y personal de la Corporación, pero que aún no se ha reunido ya que los sindicatos no han designado a sus representantes.