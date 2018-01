Casi 3.000 personas han participado ya en los cursos MOOC de Fundación ONCE sobre diseño universal

Un total de 2.967 personas interesadas en construir una sociedad más inclusiva han participado en el canal formativo de cursos MOOC (Massive Online Open Courses) sobre diseño universal, puesto en marcha por Fundación ONCE a finales de 2016 dentro del convenio marco de colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad.Según explicó Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, este martes en una mesa redonda celebrada en Servimedia, el objetivo de este canal, que ofrecerá dos nuevos títulos en 2018, es formar a profesionales preocupados por incluir la accesibilidad universal utilizando criterios de diseño para todos en sus proyectos.De esta forma, los cursos se dirigen a alumnos de ingenierías, pero también a todos los profesionales en ejercicio que precisan de formación en esta materia para construir una sociedad inclusiva. "Además, se trata de cubrir una necesidad formativa que tratamos de suplir", tal y como sostiene Hernández.La puesta en marcha del canal formativo de cursos MOOC se enmarca en el convenio que mantienen Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad y cuenta con el apoyo de la UNED. De esta forma, la plataforma es accesible a través de UNED Abierta (http://iedra.uned.es/) e incorpora recursos educativos abiertos, gratuitos, de calidad y accesibles para todos. El estudiante obtiene, además, el reconocimiento o acreditación por los méritos conseguidos.Junto al director general de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, participaron en el encuentro Maite Fernández, consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad; Ana García, vicerrectora de Metodología e Innovación de UNED; Yolanda María de la Fuente Robles, catedrática EU Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén (UJA); representantes del Real Patronato sobre Discapacidad, y José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, que actuó como moderador.Desde su estreno en noviembre de 2016, se han ofertado seis cursos MOOC en el canal formativo de Fundación ONCE. En concreto durante el pasado 2017 se pudieron cursar los títulos de 'Accesibilidad TIC en compras públicas'; 'Interacción persona-computador. Diseño para todos y productos de apoyo'; 'Materiales digitales accesibles'; 'Móviles accesibles para todos', y 'Diseño accesible, diseño para todas las personas', que tuvieron un total de 2.967 alumnos.Hernández destacó el alto porcentaje de alumnos que terminan los cursos, que se sitúa en el 11,3%, y añadió que un 5,5% solicita el certificado. "Lo que es todo un éxito, si lo comparamos con el nivel certificación medio que tienen los MOOC en general", reiteró.Por su parte, Maite Fernández puso de manifiesto el trabajo que se está realizando junto con Fundación ONCE y aseguró que esta colaboración "es una apuesta a largo plazo, no una relación puntual. Las distintas iniciativas y proyectos que estamos realizando juntos van tomando cuerpo, y se unen como un puzzle".Tanto Ana García como Yolanda de la Fuente coincidieron en señalar el auge que está teniendo este tipo de enseñanzas, como nuevos canales a través de los que obtener nuevas competencias.En 2018, tal y como explicó David Zanoletty, jefe del Departamento de Tecnología Accesible e I+D de Fundación ONCE, está proyectada la creación de dos cursos más, la ejecución de una nueva edición de los cinco ya existentes y la incorporación de nuevos formatos de salida de la formación, como el eBook.En concreto, los dos títulos nuevos proyectados para este año serán 'Móviles accesibles para todos: nuevos perfiles de interacción' y 'Curso sobre accesibilidad al entorno físico'.