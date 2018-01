Fundación ONCE lanza la campaña 'El futuro empieza hoy',

Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE ), arrancan el año con el spot 'El futuro empieza hoy'(http://bit.ly/2CLxJcQ), en el que niños con discapacidad llaman la atención a los empresarios para que en el futuro, cuenten con ellos como profesionales cualificados.En el spot, que se va a distribuir en el entorno digital, un grupo de niños con discapacidad jugando a ser mayores, disfrazados con el atuendo habitual de las profesiones que quieren desempeñar cuando crezcan, solicitan en tono positivo y directo, que las empresas faciliten la incorporación de trabajadores con discapacidad a sus plantillas, como muchas compañías de este país.La campaña, respaldada por las 90 empresas y entidades que forman parte de Foro Inserta Responsable, de Fundación ONCE, cuenta con el apoyo de la CEOE, que también se ha querido sumar a esta iniciativa que quiere sensibilizar sobre la situación que viven los jóvenes con discapacidad españoles, ya que ocho de cada diez no tiene trabajo .La campaña, desarrollada por la agencia de comunicación VCCP Spain, ha contado con la participación de niños de 7 a 14 años, con discapacidad, física, auditiva, visual, y parálisis cerebral. El mensaje que lanzan a los empresarios, transmitido desde una óptica infantil, es asertivo y contundente, pues instan a los responsables en las empresas a aplicar la ley vigente y a preparar a sus compañías para que cuando crezcan, puedan desempeñar profesiones como las de médico, arquitecto, juez o cocinero. YouTube , LinkedIn, Twitter Google son los canales por los que el audiovisual va a ser distribuido para atraer a nuevas empresas hacia la plataforma de empleo de Inserta, www.portalento.es, en el que pueden obtener información relevante de las ventajas de contratar y apoyo para lograr una efectiva integración laboral de personas con discapacidad.La producción de este audiovisual se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.