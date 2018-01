"El mayor problema en 10 años será el desequilibrio demográfico", alertan los sociólogos

La tasa de fertilidad en España está en la cola de los países europeos en mujeres por debajo de los 35 años, un modelo que, según los sociólogos, colocará el desequilibrio demográfico en "el mayor problema del que tengamos que debatir en una década" ante las dificultades para concebir y un modelo laboral que impide conciliar, según un estudio de The Family Watch.

El 90,2% de las familias demanda mayor flexibilidad en los horarios de entrada y salida del trabajo, según el último Barómetro de la Familia publicado por este 'think tank', elaborado por la compañía demoscópica GAD3 mediante un muestreo de 600 entrevistas y que se ha presentado este lunes en Madrid.

El debate para limitar los horarios laborales hasta las 18.00 horas -auspiciado por la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, hace poco más de un año- no ha terminado de consolidarse, pese a que el 78% de las familias encuestadas reclama aplicar ya esta medida para poder compaginar trabajo y familia.

Sin embargo, la escasa aplicación de las iniciativas de conciliación no es el principal escollo de los españoles a la hora de tener hijos. El 47,8% de las unidades familiares considera que su poder adquisitivo disminuyó en el último año, mientras que casi el 40% de las parejas que no tienen hijos o que han decidido no tener más culpan a una "falta de ingresos suficientes".

A ello se suma la edad tardía a la que los jóvenes españoles abandonan el 'nido' familiar y se independizan, que en España se sitúa en más 29 años, mientras que en Holanda suelen emanciparse a los 24 y en Suecia incluso a los 19, según datos de la Comisión Europea.

"España, en mujeres hasta los 35 años, es la sociedad menos fértil de toda Europa o con menos número de hijos; sin embargo, a partir de los 35 años lideramos el ránking", explicó el presidente de GAD3, el sociólogo Narciso Michavila.

ESTABILIDAD

Aun con todo, prácticamente el 60% de las familias españolas tiene hijos y al 57% le gustaría tener más, en el caso de que ya tenga, o al menos uno, en el caso de no tener descendencia. Asimismo, entre lo que más se valora a la hora de concebir o tener hijos es la "estabilidad emocional y laboral".

Además, según los datos de este sociólogo, en la estabilidad no cuenta tanto el plano económico sino que el empleo sea estable: "Si no hay estabilidad es más difícil que la mujer desee cumplir su sueño de la maternidad", dijo Michavila en declaraciones a la prensa en la sede de The Family Watch, donde se presentó el estudio.

La directora general del 'think tank', María José Olesti, reclamó un "mayor reconocimiento público" de lo que "representa la familia en la sociedad", al tiempo que abogó "horarios más racionales" para favorecer la vida familiar y la apuesta por los hijos.

Por último, el Barómetro de la Familia elaborado por The Family Watch también arroja otros datos respecto al abordaje de las nuevas tecnologías por parte de los hijos. De hecho, el estudio señala que el 91,6% de los padres estaría de acuerdo con implementar filtros de acceso a Internet a los menores o restringir un horario para usar redes sociales (89,3%).