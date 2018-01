Músicos por la Salud instalará "Campanas por la Salud" para celebrar la finalización del tratamiento oncológico

La fundación Músicos por la Salud adelantaron las campanadas. El motivo es la instalación de "Campanas por la Salud" en los servicios de oncología de los hospitales, entregadas por fundación SEUR y diseñadas por Agatha Ruíz de la Prada. El objetivo de la iniciativa es cambiar la percepción sobre el cáncer, instalando campanas para ser tocadas por quienes han finalizado un tratamiento para transmitir su alegría al resto de pacientes.

Teresa Viejo, periodista y embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, fue la anfitriona del evento de presentación y destaco que "tocar la campana es una forma transmitir un mensaje de esperanza a quienes todavía están en tratamiento".

A sus palabras de bienvenida le han seguido las de Guillermo Giner, patrono fundador de la fundación impulsora de esta iniciativa, que ha destacado: "Comprobamos todos los días los beneficios de aportar momentos de felicidad, bienestar y desconexión a los pacientes durante el tratamiento y, por este motivo, queremos demostrar que este refuerzo positivo ayuda a conseguir una recuperación más eficaz".

Durante la presentación, celebrada en el Espacio Mood Serrano de Madrid, conocidos expertos como Carlos Camps, presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA); María Herrera, responsable de la unidad de patología mamaria del Hospital Clínico San Carlos; Cristina Beléndez, oncohematóloga pediátrica del Gregorio Marañón; y Manuela Martínez, catedrática de Psicobiología y directora del Máster de Neurofelicidad aplicada, han querido apoyar la iniciativa desde cada uno de sus campos.

Así, Cristina Beléndez ha aplaudido la iniciativa destacando que "la música es una parte fundamental del tratamiento. Los niños recargan energía y levantan el ánimo cuando la escuchan". En esta misma línea, María Herrera ha indicado que "todas las intervenciones psicosociales tienen su fruto", y Manuela Martínez ha recalcado la importancia de los factores emocionales en el desarrollo de la enfermedad "empieza a haber muchas investigaciones que demuestran que un estado de alegría afecta al individuo en todos los niveles, de lo que se trata es de ver en cualquier situación que podemos estar un poco mejor, si lo estamos, todo nuestro organismo va a funcionar mejor".

Carlos Camps ha agradecido a la Fundación "poner en el día a día de la sociedad a los enfermos del cáncer" y ha lanzado un llamamiento para la investigación: "Es una enfermedad demasiado importante como para que no solo el Gobierno, sino la sociedad no inviertan en investigación".

En este día las 12 campanadas han tenido los nombres y apellidos de 12 luchadores que han superado el cáncer y han querido compartir su experiencia con las más de cien personas que han asistido al evento.

Así, entre los conmovedores e inspiradores testimonios cabe destacar el de Sonia que, con un toque de fantasía, ha compartido su experiencia durante su estancia en el hospital "mientras me ponían el gotero me gustaba mirar por la ventana a una estación de tren que había cerca, y me imaginaba historias sobre la gente que iba en sus vagones. Hoy por hoy puedo decir que he cogido un tren de esperanza. Cualquiera puede ver la vida desde un tren o desde un hospital. Si tenéis la suerte de ver la vida desde el tren no corráis la cortina, porque puede haber gente que necesite vuestra ayuda"; o Ángel, un optimista luchador que ha superado el cáncer en dos ocasiones y que ha condesado que enfrentarse al cáncer ha sido "la experiencia más enriquecedora que he tenido en la vida ha sido superarlo, me ha enseñado a vivir la vida al segundo, ni siquiera al minuto".

Mayte también ha resaltado que "cuando tienes la enfermedad, tienes que luchar física y mentalmente con todo. Es una de las bases de curación"; y el pequeño Ángel que superó el cáncer con 9 años, ha sido el encargado de dar la última campanada confesando que "hoy no he tocado las campanas solo por mí, sino por unos compañeros que se quedaron atrás".

Al finalizar los 12 testimonios, se ha podido disfrutar en directo la canción "Ganas de vivir", compuesta especialmente para la iniciativa por Canciona y que recoge frases tan inspiradoras como "no es una locura soñar que se cura" o "somos muchos, cada vez somos más, juntos venceremos y te tocará cantar".

Diferentes representantes de la Administración Pública, hospitales, asociaciones de pacientes, ONG y organizaciones relacionadas con la investigación también han querido acercarse a dar su apoyo a la iniciativa. En las redes, artistas del panorama musical español como Maldita Nerea, David Otero, Presuntos Implicados o Tony Aguilar también han mostrado su apoyo a la iniciativa.

Al finalizar el acto, los asistentes han podido escribir su motivo para apoyar el proyecto, compartiéndolo en redes sociales con el hashtag #DaLaCampanada, siendo trending topic.

La iniciativa está impulsada por fundación Social District-Músicos por la Salud, con el apoyo de: Fundación Seur, Agatha Ruiz de la Prada, Fundación La Fuerza del Corazón de Alejandro Sanz, ASEICA (Asociación Española de Investigación sobre el cáncer), Juegaterapia, Fundación Coca-Cola, Fundación Genesis Care, Federación Española padres niños con cáncer, Fundación Llorente & Cuenca, Canciona, Espacio Mood, AT etiquetas, Konica-Minolta, entre otras.



Sobre "Campanas por la Salud"

Pretende cambiar la percepción de la sociedad sobre el cáncer, instando "Campanas por la Salud" para que los pacientes que han finalizado su tratamiento, puedan compartir su alegría con los demás.

Está iniciativa está presente en múltiples países desde hace 12 años y queremos que ahora comiencen a sonar en España.

Información adicional

Campanas por la Salud www.campanasporlasalud.org

Hashtag #DaLaCampanada

Vídeo mostrado durante el acto https://youtu.be/NzPf_hSOKBk

"Músicos por la Salud"

Realiza microconciertos participativos en 24 hospitales y 98 centros sociosanitarios en toda España.

Finalizará el año 2017 con 3.000 microconciertos realizados y supone voluntariado musical "de proximidad" con vertiente solidaria, cultural y educativa

Impulsar la solidaridad y los actos de voluntariado "de proximidad", acercar la interpretación musical a colectivos no habituados y mejorar la empleabilidad de los jóvenes músicos participantes son algunas de las derivadas de una iniciativa que tiene como prioridad la persona en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa "Músicos por la Salud", colabora de manera activa con otras ONG: ASINDOWN (Asociación Síndrome de Down), Asociación Española contra el Cáncer, AVAPACE (Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral), Casa Ronald, Cruz Roja Española, FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), Fundación LLORENTE & CUENCA, Fundación Tomillo, Fundación SEUR, FUVANE (Fundación Valenciana para la Neurorehabilitación), Grupo Español Cáncer de Pulmón, Valencia Acoge, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y Fundación Cepaim entre otros.