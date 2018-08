Spotify publica una lista con las canciones más tristes de la historia

La música es esencial en nuestra vida. Nos hace recordar historias, pensar en nuestros seres queridos u olvidarnos de los malos momentos. Nos acompaña en el coche, en el camino al trabajo, en un viaje o en casa. Es, en una palabra, imprescindible.

Spotify ha publicado una lista con las canciones más tristes de la historia. La plataforma se ha basado en un algoritmo para llegar a esta conclusión. Según informa 'El País', ha añadido mandatos que incluyen un puntaje de valencia para cada melodía.

Estos mandatos están entre el 0 y el 1. Si son altas, las canciones suenan más positivas y alegres. Por el contrario, si son bajas suenan negativas y tristes. Estas son, según Spotify, las canciones más tristes desde 1958 hasta hoy.

1. The First Time Ever I Saw Your Face - Roberta Flack (1969)

2. Three Times a Lady - Commodores (1978)

3. Are You Lonesome Tonight? - Elvis Presley (1960)

4. Mr. Custer - Larry Verne (1960)

5. Still - Commodores (1979)