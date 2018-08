Cardi B y Camilla Cabello arrasan en los MTV Video Music Awards

Los premios MTV Video Music Awards se celebraron anoche en Nueva York en una gala muy repartida donde Cardi B y Camilla Cabello triunfaron como las favoritas de la noche en distintas categorías.

La rapera Cardi B hizo una espectacular presentación en la ceremonia, donde dio paso a Shawn Mendes para abrir la gala con una de sus mejores interpretaciones, "In my blood".

El primer premio de la noche fue para Nicki Minaj en la categoría "Mejor Hip Hop" por su tema "Bartier Cardi". Al recoger el premio, la rapera agradeció a Ariana Grande, sentada en primera fila junto a su novio Pete Davidson.

En la categoría "Mejor Pop" el premio fue precisamente para Ariana Grande, una de las más esperadas de la noche por su canción "No tears left to cry".

