La mayoría de los 300 españoles afectados por el terremoto en la isla de Lombok abandonan el lugar

La gran mayoría de los 300 españoles afectados por el terremoto que sacudió la isla indonesia de Lombok causando un centenar de muertos y centenares de heridos han abandonado el lugar del seísmo. No obstante, 50 de ellos han decidido quedarse en la isla, según confirmaron a Servimedia fuentes diplomáticas.

La Embajada de España en Indonesia y la Unidad de Emergencias Consulares siguen atentas y mantendrán activos sus protocolos.

El pasado 5 de agosto se produjo un terremoto en la isla de Lombok, a consecuencia del cual cerca de un centenar de personas han fallecido y miles se vieron afectadas, entre ellas numerosos turistas de distintas nacionalidades.

Desde el primer momento, tanto la Embajada como la Unidad de Emergencias Consular respondieron a las consultas de ciudadanos españoles que se encontraban en la zona y de familiares que solicitaban información desde España.

Para ello, se puso en marcha una lista de difusión a través de WhatsApp, mensajes en redes sociales y las siguientes direcciones de correo electrónico: 'emb.yakarta@maec.es' o 'emb.yakarta.sc@maec.es'.

Algunas de las consultas recibidas vieron demorada su contestación "debido a las circunstancias de un suceso de estas características y porque exigían realizar consultas previas a las autoridades locales", según reconoció en su momento Exteriores.

El día 6 de agosto, el encargado de la Sección Consular se desplazó al aeropuerto de Mataran, en Lombok, para poder ofrecer asistencia consular 'in situ' a los españoles que lo precisaran y coordinarse con el punto de atención para ciudadanos de la UE, siendo la Embajada de España una de las primeras en haberse incorporado.

La Embajada ha realizado desde el principio y continúa llevando a cabo gestiones con las autoridades indonesias encargadas de la evacuación de los ciudadanos que se encuentran en la zona.

Ubicación de punto de encuentro de la Embajada Española. Atienden a cualquier ciudadano europeo.

-

Meeting point of Spanish Embassy. They also offer help for european citizens.#Lombok #Terremoto #Earthquake #Indonesia pic.twitter.com/yQ91QOozkB