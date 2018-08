Lino Suricato, presente y futuro del rock canalla español

Lino Suricato nació en Plasencia, Extremadura, y allí, desde muy pequeño, la música llenó su vida. Con tan solo 7 años ingresó en el conservatorio para iniciarse en los estudios de contrabajo. Con 14 ya había formado su propia banda, 'Cuarto Creciente', con la que cosechó bastantes éxitos, pero con 23 años decidió cerrar ese ciclo y vivir la aventura de ser solista. Junto con Candy Caramelo, grabó su primer disco 'No sé qué pasará mañana' con el que los éxitos se suceden.

Pregunta: ¿Qué tal estás?

Respuesta: Bien, finalizando la etapa con este disco, y ahora en verano algo más pausado. También estoy ahora preparando las nuevas canciones para el siguiente disco, así que en realidad, parado no estoy nunca, pero con muchas ganas.

P: ¿Quién es Lino Suricato?

R: Pues soy una persona tímida, aunque me suelto rápido. Pero sobre todo soy una persona a la que le apasiona la música, y hace lo que le gusta y disfruta con lo que le gusta.

P: ¿Qué hobbies tienes y qué haces en tu tiempo libre?

R: Pues me encanta la fotografía, quizá es la otra faceta de mi vida a la que le dedico más tiempo. También me gusta mucho el tema de sonido, la parte técnica. También suelo leer muchas biografías de músicos y de grupos que me gustan.

P: ¿Quiénes son tus ídolos?

R: Pues nunca he sido de ídolos como tal, admiro a mucha gente, pero siempre que me preguntan esto suelo hablar de Roberto Iniesta, de Extremoduro, que no ha influenciado por la zona de la que somos y porque lo he mamado desde pequeñito. Otro que siempre me ha influenciado ha sido Antonio Vega.

P: Empezaste muy joven con la música, a los 7 años entraste en el conservatorio con el contrabajo, ¿Cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte a la música?

R: Pues la verdad es que desde pequeño, porque desde niño yo quería tener una banda de música, pero creo que cuando decidí dedicarme a esto a saco fue con 23 años, cuando me mudé a Madrid a terminar mis estudios y lo dejé todo cuando acabé para dedicarme a esto.

P: ¿Por qué decidisteis terminar 'Cuarto creciente', tu grupo anterior, con el que teníais cierto éxito para empezar una carrera en solitario?

R: Yo creo que todo son etapas, con 'Cuarto creciente' empezamos cuando teníamos 14 años y estuvimos 9 años tocando juntos, entonces creo que llega un punto en el que una banda son cuatro cabezas y es complicado remar todos en la misma dirección, entonces éramos cuatro amigos de toda la vida, así que llegó un momento en que era mejor conservar la amistad y no que acabe mal.

P: ¿Cómo has vivido la acogida de tu disco 'No sé qué pasará mañana'?

R: La verdad es que nunca lo esperas, era un proyecto nuevo, y nunca sabes cómo reaccionará la gente y ha sido mucho más movimiento del que esperaba. Hemos hecho muchos más conciertos de los que pensábamos y en cuanto a ventas hemos vendido mucho más de lo que creíamos y se sigue vendiendo aún ahora que estamos acabando con la gira, que eso es bueno, y más con los tiempos que corren.

P: Este disco los produjo Candy Caramelo, ¿Cómo es trabajar con él?

R: Pues trabajar con él es genial porque entre nosotros había amistad ya, entonces s muy cómodo, todo se pone en común y todo se habla, por eso es mucho más fácil. Además no tenía la presión de tener que entregar las canciones con prisa y se podía cocer todo a fuego lento, así que eso fue genial. Luego aprendes un montón con él.

P: ¿Cómo va a ser tu fin de gira?

R: Pues hago fin de gira en Madrid el 29 de noviembre, en el Café La Palma, en Salamanca el 26 de octubre en la sala Micenas y en Plasencia, mi tierra, el 10 de noviembre en la sala Impacto.

Lino Suricato, un joven natural, tímido, pero con muchísimas ganas y música en su cabeza, ha llegado para quedarse y sobre todo, ha comenzado dando un golpe sobre la mesa de la mano de Candy Caramelo, como productor.