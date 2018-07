El FIB comienza hoy una nueva edición

El Festival de Benicàssim comienza una nueva edición con más presencia femenina y con un cartel de lo más variado.

Se trata del 24 aniversario del festival y como cada verano, los 'fiber' ya han comenzado a instalarse en Castellón, lo que será su hogar entre concierto y concierto durante todo el festival.

Este año hay que prestar mucha atención al cartel, no por sus "grupazos" sino por la presencia femenina de sus conciertos. El festival vuelve a repetir con un reparto de público, mitad nacional y mitad extranjero, este último, mayoritariamente joven, ha sido el primero en llegar.

El FIB se considera uno de los festivales más pioneros que apostó por crear en España un evento musical de calidad e internacional y que comienza hoy jueves lo que será un fin de semana lleno de conciertos de artistas de la talla de 'The Killers' , 'Pet Shop Boys' o 'Lian Gallager'.

En cuanto al sector hostelero, será el más beneficiado. Algunos establecimientos esperan "doblar" las cifras de negocio en los próximos días.

Mañana empieza el #FIB2018 🎶😍 Últimas entradas de 4,3,2 y 1 día a la venta👌🏻

Tomorrow we kick off the 2018 edition of #FIB 🔜🎉 4,3,2 & 1 Day Tickets are still available👌🏻#VivaFIB pic.twitter.com/QvsfGGsTkK