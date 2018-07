Las primeras imágenes de los niños rescatados en Tailandia

Las primeras imágenes de los menores y el entrenador que estuvieron atrapados en una cueva durante 12 días las han difundido las autoridades tailandesas a través del servicio de prensa del operativo de rescate. En el vídeo se puede ver a los niños sentados en camillas en el hospital, con mascarillas y siendo atendidos por el personal médico del hospital, también se puede ver que tienen un buen estado de ánimo, ya que saludan a las cámaras que les graban.

First Images: Rescued Thai soccer team seen in good health at hospital after being trapped in cave for 18 days. See more here: https://t.co/z939nww9Hz pic.twitter.com/8FIun5h0nh