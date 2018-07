Drake rompe el récord de The Beatles con siete temas en el 'Top 10' de 'Billboard'

El rapero canadiense Drake logró colocar esta semana siete de sus canciones entre los diez primeros puestos de la lista Billboard.

No pasaba desde 1964, cuando en entraron cinco canciones de una de las bandas más célebres de todos los tiempos, los Beatles: 'Can't Buy Me Love', 'Twist and Shout', 'She Loves You', 'I Want to Hold Your Hand' y 'Please Please Me'.

El rapero ha conseguido ahora liderar la lista con 'Nice for What', 'Nonstop', 'God's Plan', 'In My Feelings', 'I'm Upset', 'Emotionless' y 'Don't Matter to Me'. El mismo Drake, también, comunicó la noticia a sus fans en las redes sociales.

El desafío ahora es permanecer en el top 10 más de cinco semanas, periodo en el que se quedaron los Beatles liderando el listado.