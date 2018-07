Elvis Costello cancela varios conciertos de su gira tras operarse de un cáncer "agresivo"

El músico, cantante y compositor británico Elvis Costello se ha visto obligado a cancelar los seis conciertos que le faltaban de su gira europea, tras ser diagnosticado de un "cáncer agresivo".

A sus 63 años, Costello ha dado a conocer la noticia en su perfil de Facebook con un mensaje en el que se disculpa ante sus seguidores.

COMUNICADO

Elvis Costello se ha visto obligado a cancelar las 6 fechas restantes de su actual gira europea por motivos médicos. Su médico le ha aconsejado que tome un descanso de su actual itinerario turístico y descanso.

Los titulares de los billetes deben ir al punto de compra para las devoluciones. Elvis se disculpa a sus fans y publica la siguiente declaración:

"Hace seis semanas mi especialista me llamó y dijo, " Deberías empezar a jugar a la lotería ". que rara vez había visto un tumor canceroso tan pequeño pero muy agresivo que podría ser derrotado por una sola cirugía.

Estaba eufórico y aliviado de que nuestra gira europea de verano pudiera seguir adelante.

Las directrices post-Quirúrgicas para dicha cirugía recomiendan tres semanas a cuatro semanas de recuperación dependiendo de si usted está volviendo a un trabajo de escritorio o una ocupación que implique trabajo físico o viaje.

Era imposible juzgar cómo este asesoramiento se línea con las demandas de un músico viajero, jugando 90 minutos a las 2 horas más actuaciones en una base nocturna, pero para cuando llegamos al teatro de Edimburgo, estuve casi Engañado al pensar que el servicio normal se había reanudado.

Tengo que dar las gracias a nuestros amigos que asistieron al show de anoche en Amsterdam y los de amberes, glynde y en el ayuntamiento de Newcastle por llevarme. El Espíritu ha estado más que dispuesto, pero ahora tengo que aceptar que va a tomar más tiempo de lo que hubiera deseado que yo recuperara toda mi fuerza. Por lo tanto, debo cancelar a regañadientes todos los compromisos restantes de esta gira.

Mis disculpas van a nuestros titulares de entradas en Manchester, pula, Graz, Viena, tysnes y rattvik, pero prefiero decepcionar a nuestros amigos allí al no aparecer que al presionar con un espectáculo que está comprometido y

Al final pone mi salud en riesgo.

Mi profundo agradecimiento a pete Thomas, steve nieve y davey faragher de los impostores por toda su profunda amistad, amor y apoyo durante este tiempo perturbador. Gracias también a gatitos kuroi y briana lee cuyas hermosas voces me han animado a hacer el canto que he conseguido, cueste lo que cueste. No hace falta decir que hay muchos otros que han trabajado para llegar al escenario y de pueblo a pueblo a quien también estoy profundamente agradecido.

Para salir con algunas noticias más optimistas, los impostores y yo-junto con varios de nuestros otros amigos-Hemos hecho un magnífico nuevo disco de lo que estamos verdaderamente orgullosos. Se publicará en octubre, creo. Vamos a volver a la más pronto oportunidad para tocar esa música y tus canciones favoritas que aún tienen sentido para todos nosotros.

Tenga muy buen cuidado de sus seres queridos pero caballero, hable con ustedes amigos - encontrará que no está solo - busque el consejo de su médico si está en duda o cuando es oportuno y actúa tan rápidamente como puede en estos asuntos . Puede salvarte la vida. Creo que es mejor que jugar a la ruleta."

Elvis Costello.