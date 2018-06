El Canijo de Jerez: "Soy un jerezano, garrapateo, por supuesto, y amante del flamenco y del rock 'n' roll"

No es la primera experiencia de El Canijo de Jerez, es más, es su tercer trabajo en solitario, porque Marcos, su nombre real, ya formó parte de la conocida banda 'Los Delincuentes', y ya conoció el éxito con ellos. Ahora, después de muchos viajes, giras y conciertos, vuelve con 'Manual de Jaleo', un "soplo de aire fresco y de buen rollo" para toda la familia.

Pregundta: ¿Quién es 'El Canijo de Jerez'?

Respuesta: Pues soy un jerezano de pura cepa, garrapatero, por supuesto, y muy melómano, me encanta la música, el flamenco, el buen rock 'n' roll y leer, el cine, viajar y conocer mundo y gente.

P: ¿Por qué 'El Canijo de Jerez'?

R: Entre mis amigos me han llamado siempre 'el Canijo', el nombre me lo puso Miguel, de mi banda anterior, 'Los Delincuentes' que falleció en 2004. Siempre andaba llamándome 'Canijo', porque era muy delgadito, entonces ahí se quedó y luego el final del nombre lo puse yo después porque bueno, soy de Jerez.

P: Vamos con este tercer disco que se llama 'Manual de Jaleo', ¿Por qué este nombre?

R: La verdad es que a mi me encantaba la palabra 'jaleo', somo soy andaluz, de Jerez, pues me encanta el jaleo, la fiesta, estar con los amigos cantando y bailando, pero la palabra sola se me quedaba muy solita, así que se me ocurrió 'manual' porque nunca lo he visto como nombre en discos y me gustó así.

P: ¿Cómo estás viviendo la buena acogida que está teniendo el disco 'Manual de Jaleo'?

R: La verdad es que muy bien, estoy muy sorprendido teniendo en cuenta que en septiembre no tenía ni las canciones. Tuve un bloqueo creativo, porque son muchos años ya y es difícil, así que me tuve que marchar, ver mundo para desbloquearme, y a mi vuelta tenía las canciones bajo el brazo. Ahora después de que haya visto la luz estoy feliz porque estoy viendo muy buen rollo con el disco y una acogida muy buena de la gente y eso me hace muy feliz.

P: ¿Fuiste a India por ese bloqueo creativo que tenías, te inspiraste allí?

R: Sí, me pegué unas vacaciones por derecho después de mucho tiempo girando. Fui a la India porque es un país que me llama mucho la atención y me ayudó a inspirarme.

P: ¿Cuál es tu forma de componer?

R: Tengo dos métodos, dos clavitos, el primero puede ser una frase, que me inspire como pasó en la canción 'Libera la fiera', que se me ocurrió esa frase y luego jugando con la guitarra y con acordes, melodías y frases, pues salió la canción. Y el otro clavito es cuando me pongo con la guitarra a juguetear y busco melodías y acordes que suenen bien hasta que encuentro algo que me guste y de ahí voy sacando la letra.

P: ¿Te costó elegir el 'single' que presentaría este disco?

R: No me costó nada, según compuse 'Libera la fiera' supe que tenía que ser ese el primer adelanto del disco por la fuerza que tiene, lo arrebatadora que es y con un estribillo fuerte. Luego 'El lomo del trueno' que fue el segundo adelanto, que también tenía que estar ahí y que también es muy bonita y muy cañera, ese fue el segundo adelanto de las 12 canciones. Y por último, en lo adelantos, salió la joya de la corona, que es 'Volar sin alas', otra canción arrebatadora, con mucha fuerza y con muchas ganas y, además, con un mensaje muy bueno detrás que es ese, el poder y saber volar sin alas.

P: ¿Qué nos ofrece de nuevo 'Manual de Jaleo'?

R: Pues es una vuelta de tuerca más a la lírica del Canijo de Jerez, una vuelta de tuerca más a lo que es el sonido, me he pegado un curro bueno con este disco en el sonido, y además busco que sean canciones universales, que sean un soplo de aire fresco de buen rollo, que a la gente le levante el alma cuando esté con los amigos, con la familia, o yendo al trabajo, cuando sea.