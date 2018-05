Sofía Reyes: "Quiero hacer colaboraciones con mujeres poderosas"

¿Qué tenéis de especial los millennials que habéis entendido a la perfección el funcionamiento de la industria?

Es verdad que lo hemos entendido bien. Es cierto que para nuestros padres el cambio puede resultar extraño, pero para nosotros ha sido muy normal. Recuerdo tener e-mail o Messenger desde bien pequeña y, aunque en los últimos años el cambio ha sido exagerado con YouTube y las redes sociales, es un cambio lógico. Aun así, tiene sus pros y sus contras.

El consumo digital es cómodo y útil pero, ¿por qué no valoramos el formato físico?

Esa es una de las contras claras. La información llega tan rápido a todas partes que no le prestamos atención. La música no se vende y un artista no gana de sus discos, sino de sus conciertos. Yo soy de las que sigue comprando discos y libros.

¿Son los productores los grandes protagonistas del momento en detrimento del artista?

Hemos vivido un cambio tan grande que hemos llegado a ver el nombre del productor como colaborador en muchos temas. Se han convertido en superestrellas, han entrado en discográficas y me gusta que hayan tomado ese reconocimiento. Yo ahora he probado con The Fliptones y estoy flipando. Hemos hecho diez temas nuevos y estoy muy contenta. De hecho, se encargarán de la producción de mi siguiente single.

¿Ha perdido personalidad el artista con este auge del productor?

Claro, aunque hay una linea o un límite. Tiny ha producido algunos temas míos, pero no han perdido mi esencia. Eso, para mi, es muy delicado, pero hay artistas para los que no. Soy de las que están en todo momento en el estudio, haciendo equipo con el productor y trabajan juntos.

¿A qué has dicho "no"?

He dicho no a artistas y DJs muy buenos y muy reconocidos con los que no tenía feeling. He escrito muchas canciones y voy descubriéndome poco a poco, encontrando que sí y que no vale.

"LA GENTE CANTA TEMAS QUE HABLAN DE AQUELLO QUE LUEGO CRITICAN"

¿Y a quién dirías "sí"?

Tengo muchos en mente, pero me gustaría hacer algo con Anne Marie. Quiero hacer muchas colaboraciones con mujeres poderosas y ella es una de esas.

Por fin se empieza a tomar en serio a la mujer poderosa en la industria, ¿no?

Están pasando muchas cosas entre las mujeres todo el mundo. En la música latina hacía falta un cambio, Entre mujeres reaccionamos de manera distinta que entre hombres y ha habido una época en la que no se ha colaborado como equipo. A día de hoy eso ha crecido y cada vez hay mas mujeres en los Grammy o en los Billboard. Por suerte, han aparecido figuras muy destacadas como la de Dua Lipa.

¿Hemos sido -y somos- poco conscientes de la responsabilidad social del artista?

La gente se queja del mensaje de las canciones de reggaeton y van a un club o discoteca y las bailan. Eso no ayuda. En mi caso siento que cada artista es diferente y lo respeto, pero en mis letras no encontraréis ese mensaje negativo.

¿Se ha perdido el análisis y la capacidad crítica por la velocidad?

Es muy real esto que comentas. La gente canta temas que hablan de aquello que luego critican sin pensarlo llegando a alimentar el poder de la canción.

¿Cómo combatimos esto?

Qué buena pregunta. Creo que va seguir siendo así durante mucho tiempo. La velocidad puede ser complicada; hace que un tema envejezca a los cinco días de ser estrenado.

"ESTRENARÉ UN NUEVO SINGLE EN DOS SEMANAS"

Decía Avicii que cuando sacas un hit te ves en la necesidad de no bajar el nivel: ¿Te agobia esto?

Es normal y sano que la trayectoria de un artista tenga momentos más y menos álgidos. J Balvin saca canciones constantemente y algunas de ellas son inmensas mientras que otras son casi desconocidas. Yo he vivido eso desde el principio y se qué se siente cuando una canción está un poco por debajo que otras anteriores, pero no pasa nada.

Él tardó tres años en sacar su segundo disco. ¿Cuánto tardarás tú?

No tengo una fecha fija, pero quiero que sea el próximo año. Ya tengo el repertorio hecho e incluso los próximos dos singles alistados. Además, me han invitado varios artistas talentosos para grabar esta semana y eso me hace feliz. El primero de esos singles saldrá en tres semanas aproximadamente.

¿Qué podemos esperar de esas colaboraciones?

Algo muy diferente. Igual que pasó con De La Ghetto, que creo que era algo muy random que nadie se podía imaginar.

¿La gente reclamó música urbana o los medios avasallaron a la gente con ella?

En este caso creo que fueron los medios los que iniciaron la tendencia y el consumo masivo de este género.

¿Y qué será lo próximo que quieran marcar como tendencia?

Lo urbano va a durar por más tiempo, pero va a tomar diferentes vertientes. Creo que empezará a sonar mucho el funk brasileño o la cumbia. La gente se satura de escuchar todo el rato lo mismo y esta ramificación puede ayudar a que no canse.