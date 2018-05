01.- DON'T STOP/FLEETWOOD MAC

02.- PALABRAS DE FUEGO/LA FRONTERA

03.- CAN YOU FEEL IT/THE JACKSONS

04.- ARE YOU GONNA GO MY WAY/LENNY KRAVITZ

05.- MANEATER/HALL AND OATES

06.-YOU'RE MY BEST FRIEND/QUEEN

07.-MOVES LIKE JAGGER/MAROON 5

08.-EL PEOR GRUPO DEL MUNDO/SIDONIE

09.- THE WAY TO YOUR HEART/SOULSISTER

10.- DIECIOCHO/DANI MARTÍN

11.- I?M EVERY WOMAN MIX RESPECT/ARETHA FRANKLIN

12.- FOR YOU/LIAM PAYNE AND RITA ORA

13.- SPANK/JIMMY BO HORNE

14.- ROLL WITH IT/STEVE WINWOOD

15.-WHO ARE YOU/THE WHO