OT | Este es el primer single que ha lanzado Miriam al mercado

Miriam Rodríguez, tercera clasificada de la última edición, ha lanzado al mercado su primer single. Los seguidores incondicionales de la cantante ya podrán disfrutar de su primera canción en la que trata temas como la libertad, la valentía y la fuerza de las mujeres "fuertes, anónimas y luchadoras que pasan por momentos difíciles en su vida".

Este primer single se llama 'Hay algo en mí', compusto únicamente por Miriam, formará parte de la serie 'Vis a Vis' que emite 'Antena 3' de cara a la nueva temporada. Es un tema propuesto por la cadena de pago 'FOX España', cadena que produce la tercera temporada de la serie.

Por fin, aquí está "HAY ALGO EN MÍ" https://t.co/vD5FTFERKs — Miriam (@Miriam_ot2017) 20 de abril de 2018

La "leona" no ha podido ocultar su enorme satisfacción: "La canción surge de una propuesta que acogí con mucha ilusión. Poder hacer algo tan especial y con lo que me siento identificada me llena de alegría. La revolución realizada por los leones y leonas se han hecho realidad".

Por otra parte, asegura que los temas compuestos por sus compañeros Roi y Cepeda "son temazos que lo van a petar" y no descarta una posible participación en la serie: "Todo el mundo me lo pregunta y no se sabe. Si llega, será y yo encantada".