ENTREVISTA | Elías Serra: "Mi sueño es vivir de la música, sin muchas pretensiones, solo vivir de ella"

Elías Serra (14 de noviembre de 1988, Murcia), es uno de los cantautores de rock que más está creciendo. Con su primer disco, 'Inevitable', ha conseguido llegar a los oídos de mucha gente, de muchos países y también a muchos corazones ya que no todo es potencia y rock con cierto estilo 'underground' e incluso algo macarra, Elías ha demostrado sus tablas con este disco y ha conseguido tocar el alma de mucha gente con canciones como 'Tal vez'. Después de 7 meses en la calle, "la acogida que está teniendo es muy buena", como nos cuenta Elías. La gira va viento en popa también, "llenamos o casi llenamos en muchos sitios que no me esperaba que fuera a tener esa acogida, por ejemplo Valencia, donde casi llenamos, Murcia y Granada llenos y Madrid lleno también. Estamos muy contentos", comenta el artista murciano.

Pregunta: ¿Quién es Elías Serra, cómo te defines?

Respuesta: Me defino como una persona apasionada, y que lo que más le gusta es la música, obviamente, y luego la composición es una de las facetas de la música que más me gusta desarrollar. Componer y luego, como no, tocar mi música. Y como hobbies, me encanta la lectura, leo novela y poesía, el cine es otra de mis aficiones y luego las series para pasar el tiempo, lo normal.

P: ¿Último libro que te has leído y última película o serie que te has visto?

R: El último libro ha sido 'El Médico' y la última serie ha sido la segunda temporada de 'Stranger things', que me decepcionó bastante, me gustó más la primera.

P: ¿Cómo es trabajar con Candy Caramelo?

R: Pues, aparte de ser un acierto, aunque no pensaba en nadie más al principio, fue muy guay. Salió la oportunidad de grabar con él, y después de escucharme las canciones a conciencia supe que el disco era perfecto, él me dijo que le pasara las canciones, se las pasé y le molaron y nos pusimos a trabajar. Yo sabía y quería que fuera él el productor, y trabajar con él que ha tocado con un montón de gente y tiene muchísima experiencia. Aún así tenía un montón de gente detrás también, desde David Chuche, Toni Jurado, José Norte en la masterización, y las colaboraciones, que han sido Rulo y El Twanguero. Termino con la sensación de que todos ellos han conseguido sacar lo mejor de mí.

P: ¿Cuál es tu canción favorita del disco? ¿Cómo fue la composición del disco, qué hiciste para componer?

R: Es difícil elegir una, no solo porque todas me gustan, sino porque va por épocas también, hay momentos en los que me gusta más uno y otros en los que me gusta más otra. Ahora mismo estoy muy enganchado a 'Inevitable', es la que más me pone ahora mismo.

En cuanto a la composición, este disco lo compuse encerrándome durante dos años, porque soy un vago del 'copón' (risas). Básicamente fueron como meterse a estudiar oposiciones, porque me conozco y sabía que si no hacía eso no iba a sacar el disco adelante.

P: 'Tal vez' es quizás el tema más lento y con aire más triste del disco, ¿cómo fue la producción y grabación de esta canción para que terminara siendo tan profunda? ¿qué historia hay detrás de ella?

R: Es un tema muy profundo, y Candy quiso darle ese toque más íntimo. La letra era lo más importante de esta canción, no quisimos meter muchos arreglos y tampoco cargarla mucho con instrumentos, buscábamos que la letra destacara mucho y llegara bien a la gente.

La historia que hay detrás es una historia dura, es el final de una relación, en la que está todo o casi todo perdido, diría que es un adiós. Cuando la toco en directo le digo a la gente que se imagine el último baile con una persona a la que has querido mucho y con la que ves que ya no hay solución y la cosa se acaba.

P: ¿Cómo es trabajar con Rulo y con El Twanguero?

R: Pues es otro de los sueños que cumplo con este disco. No hubo mucho tiempo para grabarlo, porque ellos están muy liados, pero el suficiente para que grabaran sus colaboraciones y para yo absorber todo lo que pude de ellos. Y luego, la sensación que se tiene cuando esos artistas cantan y tocan tus canciones, eso no tiene precio.

P: Llenaste la sala Costello de Madrid, ¿cómo es salir al escenario en el que iba a ser el único concierto con banda de la gira, y encontrarse con que ibais a reventar Madrid?

R: La verdad es que estaba acojonado (sic), tenía miedo porque quería que todo saliera perfecto, había muchísima gente y fue súper bonito y especial. Los días anteriores fueron mucha locura por los ensayos, también por la presión que sentía. Pero en cuanto subí al escenario me liberé de todo eso y disfruté muchísimo y va a ser un recuerdo que voy a guardar siempre.

P: ¿Cuál es la sala que te gustaría llenar en Madrid?

R: Para mí el siguiente paso en Madrid sería la sala Sol, ese sería la sala que me gustaría llenar, es muy mítica y es la que se me viene a la cabeza. Un pasito más sería, la Joy Eslava, o La Riviera, el Teatro Lara, que me encanta, estarían genial estas salas.

P: ¿Prefieres teatro o sala?

R: Soy muy 'underground', así que soy más de salas, aunque me encantaría hacer una gira de teatros.

P: ¿Tienes algún concierto programado ahora?

R: Sí, toco en Barcelona este viernes 20 de abril y cierro la gira en Madrid el próximo 24 de mayo en la sala Boite.

P: Para terminar, ¿un sueño para Elías Serra?

R: Poder vivir de la música, sin muchas pretensiones, solo vivir de la música como otro vive de su trabajo.

Humildad, esfuerzo, trabajo y un buen toque de genialidad se unen en este murciano para crear y componer primera obra musical de las muchas que seguro veremos. Se define como una persona tranquila aunque apasionada, encima del escenario es pura potencia y estilo y con la dureza que le suma a sus shows, monta un autentico espectáculo. Se deja todo cuando se enfunda su guitarra Fender y sube con su increíble banda al escenario. Ya está pensando en continuar y componiendo para ello, y con la dedicación que le pone este chico de la levantina Murcia, será totalmente 'inevitable' verlo triunfar en el mundo más bonito, el de la música.