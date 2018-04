Sandra Bernardo: "Trópico Ideal es un disco para sonreír"

La cantante y compositora madrileña estrenó la pasada semana su nuevo disco: "Trópico Ideal". Conectada desde pequeña con el arte, Sandra Bernardo estudió música en una escuela de Malasaña, en una época en la que también formaba parte de coros de jazz, góspel... Todas esas influencias le han hecho huir de los convencionalismos e inscribirse en un nuevo y revolucionario estilo: el "tropicalismo mediterráneo". Aunque muchas veces el público clasifica sus temas dentro de la "cumbia electrónica" o el "World Music", para la madrileña no se reduce sólo a eso: "mi música fusiona muchos estilos distintos que convergen en el punto más genuino del pop tropical".

Luminosidad, color y alegría son sin duda los rasgos que definen su obra. El positivismo es su filosofía de vida y por eso está presente en todas sus canciones: "me gusta reflejar la belleza de la naturaleza, de la vida, los buenos momentos, transmitir buenas sensaciones...". Sandra confiesa que la sensualidad es una de sus principales armas y, algo tímida, asegura que su lado más femenino está muy presente en sus canciones porque siempre trata de "transmitir mensajes a través de la figura de la mujer".

Aunque sus referentes son Indie Zahara, Violeta Parra o Chavela Vargas, su verdadera fuente de inspiración, afirma, son sus propias vivencias, experiencias y viajes. Precisamente, asegura que su última estancia en Australia ha sido lo que ha dado la vuelta a su estilo musical, y que "Trópico Ideal" no existiría hoy de no ser por la influencia de los artistas latinoamericanos con los que convivió en Sidney.

Sandra define su nuevo trabajo como "música para sonreír". El título del disco ya nos advierte de su contenido: "Trópico Ideal es un disco que te sumerge en un mundo idílico, te devuelve a la naturaleza y evoca buenas sensaciones". La artista extrajo esta frase de Caribe, una de sus canciones más especiales: "Exótico y real, la vida natural me lleva. Trópico ideal, bahía natural me va".

Aunque, a la hora de nombrar su canción predilecta, la compositora lo tiene claro: "Fruta es la canción que más me define". Dice que nunca imaginó que "esta rica mezcla de fruta, caramelo y algodón" llegara a tener tanto éxito, no sólo en España, sino también en Latinoamérica, y se siente orgullosa de que incluso llegara a clausurar un partido de la NBA.

Sandra se muestra ansiosa por compartir con su público el directo de su trabajo más importante hasta la fecha, y es que el 4 de abril, con el concierto de presentación en el Café Berlín, arrancó la gira de "Trópico Ideal". A partir de entonces, será un no parar: "haremos otro concierto de presentación en Barcelona y en Valencia y vamos a estar toda la primavera y el verano de festival en festival".

Para despedirse, nos confiesa cuáles son los tres artistas con los que le gustaría colaborar en un futuro: "Natalia Lafourcade y Julieta Venegas me encantan y me identifico mucho con ellas musicalmente, pero sin duda me gustaría trabajar con Macaco, porque es un tío con un mensaje muy bueno para la humanidad".