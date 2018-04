ENTREVISTA | Nur: "En 'OT 3' también éramos creativos pero no nos dejaban tanta libertad"

Nur, desde su salida de la academia de OT 3, allá por 2006, nunca ha abandonado el mundo de la música. Arropada sobre todo por sus excompañeros, lanza su cuarto disco: El Creador. Para ella, una nueva etapa que comienza al compás de " The Full Big Band of Madrid", treintaicinco músicos que arropan su voz tanto en el estudio de grabación como en los escenarios madrileños. La artista se ha propuesto llevar su nueva obra al teatro y este viernes 6 de Abril Nur estrena su primer musical con temas propios en el Teatro Arlequín.

Para los que te perdieron a pista... ¿Cuál ha sido tu evolución musical desde que saliste de la academia hasta "El creador"?

Nunca he abandonado el mundo de la música. Mi trayectoria musical siempre ha estado muy ligada a mi evolución personal. Mi primer disco se llama Escondida, es de cuando yo empecé a componer y hablaba de mis vivencias personales; después tomé conciencia más social, empezaron los días salvajes y empecé a conocer músicos nuevos en la noche Madrileña, decidí formar una banda y saqué Origen. Ahora, aunque he sido muy feliz durante esos años, me he cansado de defender mis temas por las salas de Madrid, he abandonado la banda y he decidido que quiero vivir cambios.

A nivel musical, ¿qué novedades nos frece tu nuevo trabajo?

El creador fue un pase tanto en mi vida personal como profesional. Hay temas que son muy básicos, con un poquito de cuerda, guitarra y voz, nada más; en cambio hay otros muy instrumentados. Además en esta nueva etapa me acompaña "The Full Big Band of Madrid".

¿Qué estilo dirías que es el que más te define?

Soy un poco visceral y eso se nota en las canciones. Cantando sola me encanta el blues, el soul y el góspel; pero cuando tengo que crear se me va todo a la canción de autor: hago acordes con un piano y cojo muchas influencias de la literatura española. En resumen, mi personalidad musical es un poco de autor mezclado con influencias góspel y soul, muy espiritual y principalmente en castellano.

¿Sientes predilección por alguna canción en especial?

Sí, Me siento muy orgullosa del Creador, de hecho he llamado así al disco. Es la canción más sencillita de todas pero tiene la trama más fuerte. Se lo dedico a una persona muy especial que formó parte de mi vida y que luego tuvo que desaparecer. La canción no refleja un sentimiento de pérdida sino de cariño; cuento como gestioné mis emociones, transformé el dolor y conseguí tener un estado muy bonito de recuerdo con ella. La guardo como un tesoro, porque para mí surgió la magia en forma de canción.

El Creador va ha ser llevado al teatro en forma de musical. ¿Cuál es el objetivo de este novedoso proyecto?

Queremos ofrecer a la gente nuestra música, pero en vez de ofrecerles un concierto al uso contarles una historia, es decir, hacer un musical con temas propios.

¿Cómo surgió la idea?Me apetecía hacer un proyecto más cinematográfico. Al grabar el disco nos juntamos con Sara Palomo, una guionista teatral muy conocida en Madrid, y pensamos ¿Por qué no hacernos un musical nuestro? En seguida el Teatro Arlequín nos cerró temporada y nos dio fechas para esa disparatada idea, y a raíz de ese momento empezamos a montar el musical.

Con el gran mercado de espectáculos que tenemos en la capital... ¿Qué es lo que hace a tu musical diferente?

Quiero que la gente viva como si estuviera en un plató de televisión, mi objetivo es recrear los programas que se hacían en EEUU en los 90 con esa banda en directo. En España hay muy poco movimiento musical a ese nivel, yo he visto muy pocos espectáculos que muestren a toda la banda en directo con temas en castellano y con una trama.

¿Cuándo vamos a poder ver el Creador sobre el escenario?Se estrenó el 6 de Abril en el teatro Arlequín y vamos a estar tres meses dos fechas mensuales. Aunque nosotros tenemos esperanzas de ampliar. Nuestra ilusión sería que el musical se rodase durante un tiempo e incluso sacar un segundo trabajo.

A raíz del éxito de 'OT' 2018 habrás revivido muchos momentos... ¿Cómo recuerdas tu paso por la academia?

Yo cuando entré en 'OT' tenía 20 añitos y muchísimas ganas de que la gente me escuchara, incluso sin tener la voz formada completamente. Fue una experiencia brutal aunque me vino un poco grande, y eso que fue una edición que no tuvo tanta repercusión como esta última. Mi edición estaba un poco gastada, y aunque no tenía el romanticismo de la primera edición dentro lo vivimos espectacular.

¿Mantienes el contacto con tus ex compañeros?

Sí. Sigo en contacto con mis compañeros, nos apoyamos en todo y somos una piña. Esto es en parte porque el programa no nos trató en general como nosotros esperábamos y eso nos hizo unirnos un poquito más, así que no hay mal que por bien no venga.

¿Qué opinas sobre esta nueva edición de 'OT'?

Esta edición la he vivido con mucha nostalgia, pero he visto muchos cambios. Hay cosas que no me han gustado respecto al programa. En cuanto a los chicos no, ya que ellos tienen todos luz propia y no voy a negar la valía de ninguno de ellos. Estaría loca si lo hiciese. Amaia, Alfred, Aitana y Nerea, en especial, creo que tienen una voz espectacular.

¿En qué puntos no estás de acuerdo con respecto a la nueva organización de 'OT'?

Creo que se han equivocado cundo decían que estos músicos eran mucho más creativos y eso les había dado pié a que esta edición sea distinta. NO. No estoy de acuerdo porque en otras ediciones también había gente muy creativa, como Manuel Carrasco. Sí es verdad que en esta edición ha habido mucha creatividad, pero como en todas. Lo que ha sido diferente es que ha habido más libertad. Con nosotros eran menos permisivos y solo nos dejaban interpretar música comercial, teníamos muy acotado el tema de la creatividad. Me molestó ese comentario y en defesa de todos mis compañeros quiero decir que tendrían que tenernos un poco más de cariño y respeto.