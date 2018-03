Sale a la luz 'My Own Way', canción inédita de Amy Winehouse

Aunque ya han pasado 7 años desde que se apagará la siempre imponente voz de la artista, con tan solo 27 años, ahora sale a la luz, 'My Own Way', un tema inédito que grabó cuando tan solo tenía 17 años. Lo hizo en colaboración con James McMillan y Cil Cang. Este último lo ha compartido en su canal de Youtube.

El diario Camden New Journal informa que la demo se grabó junto a James McMillan para llamar la atención de las discográficas y los productores de aquel momento.

"Lioness: Hidden Treasures", disco publicado por Universal tras la muerte de Amy Winehouse no tuvo aceptación entre sus fans, así que la discográfica opto por destruir todo el material no terminado de la artista para no enturbiar su obra.

Amy publicó en vida dos álbumes de larga duración, el primero "Frank" en 2003 y "Back to Black", el más famoso, que vio la luz en el año 2006.