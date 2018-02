Antonio Orozco presenta la segunda edición de su gira 'Único' con 100 nuevos conciertos

Tras el éxito conseguido con 'Único', una extensa gira que arrancó en el año 2007 y que recorrió diez países, Antonio Orozco presenta Único 2ª Temporada anunciando cien únicas funciones en todo el territorio español y definiendo el nuevo espectáculo como algo único para el espectador.

"Único, no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, Único eres tú, Único no es, ni más ni menos, que una parte maravillosa de tu vida. Si alguna vez pensaste que mis canciones hablaban de ti, entonces no lo pienses más, ¡hablan de ti!"