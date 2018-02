Atacados: "Este el lanzamiento más especial de nuestra carrera"

Tras pasar un rato con Luis, Iván, Jesús y Arturo me atrevo a decir que su mensaje es sincero. "Siempre intentamos transmitir buen rollo", confiesan.

Jóvenes promesas del pop español, Atacados lanzan este viernes su nuevo single. Agárrate a la vida es, según ellos mismos, su lanzamiento más emotivo y esperado hasta la fecha "por la colaboración, la acción solidaria que va detrás y por la propia intensidad que tiene el ritmo y la letra".

Al escuchar por primera vez el tema al completo y plantearse hacer una colaboración, afirman que a los cuatro se les vino a la cabeza Rosana como posible colaboradora. "Al principio lo veíamos muy difícil porque iba a decir y estos Atacados quien coño son, pero al final sonó la flauta", nos cuentan añadiendo que los resultados han superado todas sus expectativas y ha "quedado de lujo".

El lanzamiento del single viene apoyado por una serie de asociaciones benéficas ya que "es un tema tan positivo que no queremos que se quede un simplemente en una canción, pretendemos que sea un himno". Por el momento participan esta iniciativa Diversión Solidaria e Hipertensión pulmonar, pero su objetivo es que sumen muchas más. Entre risas bromean estar "hablando ahora con la seguridad para incluir atacados como terapia".

Agárrate a la vida representa del tercer single del primer disco que Atacados ha lanzado al mercado No hay relojes si tenemos sueños. El título de este trabajo representa su historia como grupo porque "tras 10 años en esto de la música se ha cumplido nuestro sueño de sacar un disco a este nivel".

Atacados admite que desde el principio "se les ha encasillado en el happypop" y aunque eso "está guay en un sentido a nivel de industria" opinan que, aunque esté bien lo del happypop, la banda evolucionará en un segundo disco. A pesar de ello prometen entre risas que nunca se sumarán al "tristepop" : nuestra esencia son los temas animados, que puedas bailar y dan buen rollito y eso siempre estará de alguna manera.

De la misma manera que no les gusta poner límites a su música tampoco les gusta ponerlos a su público: "nos encasillábamos pensando que nuestra música era para adolescentes, pero no, tenemos un público de todas las edades". Parte de la culpa se la achacan a Megan Maxwell , la escritora erótica que publicó un libro con los personajes de la banda como personajes y titulado como su single Hasta que salga el sol: "ha convertido en fans nuestro no solo a las hijas sino también a las madres".

El año pasado la banda fue seleccionada por el concurso GPS y actualmente se encuentra en medio de una gira a nivel nacional. El próximo 20 de Marzo tendrá lugar el concierto más esperado de Atacados, pues es muy especial para los cuatro artistas "poder tocar por fin en Madrid". En esta actuación dicen resumirán el año más importante de sus carreras que han cerrado con nominaciones a los Premios MIN.

A la hora de hablar de cuál ha sido la clave de su éxito el grupo, en lugar de responder ellos mismos, invita a "escuchar su música y dejar que sea la gente quien conteste a esta pregunta". Se despiden con la esperanza de que la positividad que transmiten sus canciones contagie a la mayor cantidad de gente posible.