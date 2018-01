Laura Pausini anuncia dos fechas en España para el próximo octubre

Laura Pausini vuelve a los escenarios. Tras dos años de parón, la artista italiana ha anunciado una gira que le llevará a Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica o toda la zona centro sur de Europa tras debutar en el Circo Massimo de Roma con dos grandes shows.

Pausini, que pasará por catorce países distintos con el tour, ha anunciado dos conciertos en España, que serán celebrados en Barcelona y Madrid; miércoles, 17 de octubre en el Palau Sant Jordi y jueves, 18 de octubre en el WiZink Center respectivamente.

Las entradas saldrán a la venta el próximo jueves 1 de febrero para todo el público, mientras que el club de fans de Laura tendrá acceso exclusivo a las mismas un día antes.

"No puedo esperar más, estoy lista ahora. Y el compromiso que me espera es, una vez más, un desafío emocionante. La música es mi vida y pronto me haré sentir con mi voz, mis pensamientos y mi corazón. Más fuerte que nunca", ha confesado a través de un comunicado Laura, quien estreno single el pasado 26 de enero.

Nadie ha dicho es el primer adelanto de Hazte sentir (Warner Music, 2018), próximo disco de la cantante que será publicado durante la próxima primavera. Non è detto, su versión en italiano, acumula más de 1,7 millones de reproducciones en YouTube en menos de una semana, números que avalan la calidad de su inminente nuevo disco.