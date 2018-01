La compañía sueca Spotify ha publicado un informe en el que detalla el consumo de música producida en 'Operación Triunfo 2017' a través de su portal. En él, la plataforma de streaming ha detallado el top de canciones, artistas y galas más escuchadas durante el formato, que llegará a su final el próximo lunes 5 de febrero.

City of stars, interpretada por Alfred y Amaia es con mucha diferencia la canción más escuchada. Interpretado el pasado 12 de noviembre, el dueto cuenta con más de 4.700.000 reproducciones en YouTube y otras 2.730.000 en Spotify. Además, Amaia suma varios éxitos más: Con las ganas, de Zahara -1.790.000 reproducciones- y Shake it out, de Florence The Machine -2.166.000 reproducciones-.

No puedo vivir sin ti de Aitana y Cepeda, Camina -himno de la presente edición- e Issues -canción de Julia Michaels interpretada por Aitana- forman un top 5 completado con la versión grupal de La Revolución sexual, de La Casa Azul.

En cuanto a artistas, los más escuchados son Amaia (925.000 oyentes mensuales), Aitana (601.000), Alfred (473.800), Roi y Ana Guerra (390.000 y 377.000), mientras que las tres últimas plazas las ocupan Juan Antonio, Marina y Mimi respectivamente.

Por último, las galas más escuchadas de la actual edición de Operación Triunfo han sido la quinta, cuarta, sexta y séptima por orden de escuchas.