Grammys 2018 | Bruno Mars y Kendrick Lamar arrasan; 'Despacito' defrauda

La sexagésima edición de los Premios Grammy dejó más de una sorpresa. Celebrada la pasada madrugada en el Madison Square Garden de Nueva York, la gala de la National Academy of Recording Arts and Sciencies (NARAS) dio con Bruno Mars y Kendrick Lamar como grandes triunfadores de la noche.

Con seis y siete nominaciones respectivamente, Mars y Lamar consiguieron siete y cinco estatuillas cada uno, coronándose como grandes protagonistas del panorama musical internacional del año y relegando a Luis Fonsi y Daddy Yankee al ostracismo a pesar de sus grandes números.

Despacito no contó con el apoyo suficiente por parte de la Academia y se marchó sin recibir ningún galardón. Interpetada incluso en directo, el tema que conquistó el mundo durante 2017 y sus autores estaban nominados en las categorías de 'Mejor grabación' y 'Mejor canción', categorías que terminó ganando That's what I like de Bruno Mars.

Suerte similar corrieron Childish Gambino y Jay-Z, quienes se presentaban como dos de los favoritos de la noche. En el caso de Gambino, recibió el galardón a 'Mejor álbum de R&B tradicional', escaso premio para las cinco nominaciones que aguardaba. Sin embargo, Jay-Z se fue a casa con las manos vacías a pesar de ser el artista con más nominaciones (8) de esta edición.

LCD Soundsystem ('Mejor disco dance'), Portugal. The Man ('Mejor duo pop'), Ed Sheeran ('Mejor interpretación pop' y 'Mejor disco pop'), The National, Shakira, Residente o Alesia Cara ('Mejor artista revelación') fueron otros de los agraciados.

