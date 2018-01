Novedades recomendadas: X Ambassadors, Claim y Mäbu, protagonistas

Escucha nuestra playlist semanal al completo aquí.

Lo escuché y me enamoré. Así lo compartí en redes sociales. Lo nuevo de CLAIM me impactó de forma directa y a traición. El último single del grupo murciano llegó a mi minutos antes de salir de fiesta el pasado viernes: ¿Sería ese estado de éxtasis el que provocó tan buena recepción?

Sea como fuere, se han ganado a pulso formar parte de una review semanal donde damos cabida a todo tipo de música y formato. Pop, indie, single, LP, recopilatorio; música sin etiquetas y falta de prejuicios. Música que merece la pena ser recomendada:

CLAIM - CORRE SALVAJE (single / videoclip, Son Buenos)

Es costumbre que entre estas lineas preste atención a la escena emergente nacional. Venidos de Murcia -¡bendita tierra!- y recién fichados por Son Buenos, CLAIM empiezan el año presentando su (seria) candidatura para formar parte de innumerables festivales.

Barbados (autoeditado, 2016) avalaba la calidad de su próximo trabajo y este primer adelanto la confirma. Acompañada por un divertido videoclip, Corre salvaje es una buena invitación al optimismo. Estaremos atentos a lo que está por venir. Han conseguido atraparnos.

M?BU - D?CIMO: DIRECTO EN ESTUDIO UNO (LP, Autoeditado)

Mäbu cumple diez años y lo celebra montando una gran fiesta. Celebrada en Estudio Uno, la jarana tomó forma de álbum y llega ahora a todos nosotros. Mikel Izal, Iseo, Jorge Marazu, Rozalén o Mikel Erentxun quisieron sumarse al evento y aportar su granito de arena.

Décimo es un producto elaborado con mimo y esmero, un perfecto resumen de lo que han sido estos diez primeros años de carrera del grupo madrileño; un 'Best of' humilde que trata de huir de la cutre etiqueta de recopilatorio vistiendo todos sus cortes con traje de gala. Si ya te gustaba Mäbu, te encantará. Si no, deberías volver a probar.

X AMBASSADORS - JOYFUL (single, Intesrscope Records)

Si hay algo que hace especial a X Ambassadors es su extrema versatilidad. Lo mismo te hacen saltar con un pad, que te hacen llorar con un piano. En esta ocasión, Joyful consigue arrebatarte, como mínimo, un par de lágrimas. In crescendo, su melodía te abraza hasta conseguir estrangularte.

Si bien normalmente consiguen incorporar elementos actuales sin perder su esencia, Joyful sirve como muestra de la auténtica base teórica de X Ambassadors. Escuchando este ultimo tema comprenderás mucho mejor la mixtura a la que nos tienen acostumbrados. Tremendo lirismo.

THIRTY SECONDS TO MARS - DANGEROUS NIGHT (single, Interscope Records)

Lejos quedan las melenas largas y los aires rockeros. Thirty Second to Mars insisten en el cambio. Ni a mejor, ni a peor, el grupo de Jared Leto sigue evolucionando y aquellos que hemos seguido su constante metamorfosis, disfrutamos con cada una de sus nuevas piezas.

Su obra no es excluyente. Escucho Closer to the edge (This is war, 2009) justo después de Dangerous night y no me chirría. De hecho, lo disfruto con una sonrisa de oreja a oreja. Ese es su verdadero éxito. Molan.

GIRSES - DE PECES Y FLORES (LP, Hook Management)

Es extraño que el quinto disco de un grupo derroche la misma frescura que el primero. Alegre, desenfadado y colorido, De peces y árboles consigue levantar al más muermo de la fiesta. Pegadizo y contundente, sonará y resonará en el circuito festivalero nacional.

Los hermanos Gaztañaga siguen exprimiendo la formula bailonga que les acompaña desde hace varios trabajos... y lo hacen de lujo.