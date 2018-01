Primavera Sound 2018 desvela su cartel: Arctic Monkeys, ASAP Rocky y Lorde, presentes

Arctic Monkeys, ASAP Rocky, Bjork, Lorde y Tyler, The Creator estarán en el próximo Primavera Sound. Así lo ha comunicado el propio festival este domingo a las 22.00 horas.

El anuncio oficial estaba programado para realizarse el próximo lunes 29 de enero, pero la organización ha decidido saltarse lo acordado y adelantar el anuncio, esperado por toda la escena alternativa y aplaudido tras ser comunicado. Según informan varias fuentes, la causa del adelanto ha sido un fallo del grupo británico Idles, que filtró el cartel completo por error.

https://twitter.com/Primavera_Sound/status/957720330394570752?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fjenesaispop.com%2F2018%2F01%2F28%2F319352%2Farctic-monkeys-bjork-lorde-primavera-sound-2018%2F

Conocido por su caracter innovador y diferente, el festival contará con los primeros espadas de la escena internacional y, por supuesto, de la nacional. Más allá de los ya mencionados, Primavera Sound 2018 contará con las actuaciones de Nick Cave, HAIM, The National, The War on Drugs ß Father John Misty.

En el ámbito nacional, destacan las confirmaciones de Hinds y C. Tangana.

Tras el anuncio final, el precio de las entradas ascenderá, superando los 180 euros fijados hasta el momento. El festival todavía no ha anunciado el precio actual de los abonos.