Freedonia: "A las discográficas no les importa promocionar el machismo porque saben que vende"

BRILLANTE es la única palabra que se puede utilizar para describir el tercer álbum de Freedonia. Como si de un videojuego se tratase, Shenobi narra a través de 20 impresionantes temas la transformación a mujer de la protagonista de una historia que tiene como objetivo la defensa de los Derechos Humanos y como hilo conductor la reivindicación de las libertades de la mujer.

La banda madrileña tiene claras sus señas de identidad: Independencia, colectividad, energía y libertad son las palabras que mejor la definen; sin embargo se niegan dejar que les encasillen en tan solo un estilo. "La verdad es que siempre nos catalogan como Soul y Funk, pero realmente nuestro estilo es mucho más amplio".

En este tercer disco ven una evolución a distintos niveles, su nueva forma de producir y componer sus canciones ha abierto su ya peculiar soul a otros niveles:"Este disco tiene un poco más de cada uno de la banda porque componemos entre todos y eso se nota". Como confiesa Maika, cantante del grupo, somos lo que escuchamos y ellos son muchos (9) y con gustos muy diversos. "En nuestro soul confluyen mis raíces africanas, nuestra pasión por el rock e incluso influyen la afición a los videojuegos y a las películas del oeste de varios integrantes del grupo". Shenobi es un canto a la defensa de los derechos humanos donde se tratan temas como el machismo, la situación de los refugiados sirios o la mutilación genital femenina. Todo ello, reconocen, no sería posible sin su peculiar forma de autogestión. "Lo bueno de nosotros es que podemos decir lo que queramos porque no tenemos a nadie que nos diga que es lo que tenemos que hacer"

La banda consigue financiación a través de campañas de crowdfunding. "Nuestros fans son nuestros productores, ellos nos dan la posibilidad de ser independientes y de gozar de la libertad de creación que tenemos." Dan gracias de no depender de las discográficas " no nos dejarían expresarnos libremente porque nuestras reivindicaciones no venden y a las discográficas solo les importa el dinero".

Critican el Utilitarismo cultural que se ha apoderado del panorama musical a nivel mundial. "La mayoría de cantantes ve a la cultura como un producto para poder venderlo, para nosotros la cultura y los valores que proyectamos están por encima de todo". Temen que este concepto esté llegando a sus últimas consecuencias y pretenden romper con ello. "Incluso les viene bien hablar del machismo porque al estar impregnado en la sociedad eso también vende: eres mía, yo soy de ti, nos pertenecemos...". Esta búsqueda de éxito despojada de valores morales es lo que para ellos provoca que los que los jóvenes, cada vez más, sigan pensando que estas letras son algo bueno, pero cuidado: "NO LO ES".

La reivindicación de las libertades de las mujeres es el hilo conductor de este proyecto. Esto es así porque para ellos es fundamental generar conciencia de las grandes desigualdades sociales entre hombres y mujeres a nivel mundial. "El feminismo se entiende como un ataque al hombre y no es así, en nuestras letras reivindicamos que un mundo con igualdad es un mundo más justo para todos"

Algunas de las canciones que tocan estos aspectos son Long road to take o Revolution , donde se tratan que explicar que en este sentido es necesario "revolucionar para evolucionar a algo mejor".

Aunque para ellos Hopes and dreams tiene sin duda una importancia especial, pues es la canción que protagoniza la banda sonora del documental La manzana de Eva, dirigido por José Manuel Colón y con el que se pretende sensibilizar sobre la mutilación genital femenina. " No es una canción explícita, pero habla sobre la esperanza y los sueños que les han sido arrebatados a estas niñas, sueños que se los arrebatan".

El título del disco del disco hace referencia la imagen femenina que desean proyectar : Shenobi es una mujer fuerte, combativa y en crecimiento que surge de un juego de palabras construido a partir del videojuego sobre ninjas de los 80 Shinobi: She (ella en inglés) y Nobi (crecimiento en japonés). "La estética de la mujer que proyecta el disco es totalmente diferente a la de la mujer sumisa que reflejan los temas de reggeton, lideres en los top 50 en España".

Este llamamiento al empoderamiento de la mujer, no solo aparece en la estética o en las letras, también se refleja en la puesta en escena del álbum. "Maika tiene una fuerza increíble en el escenario y es la que dirige a los ocho músicos que la arropamos en el escenario".

Fuerza y energía es lo que precisamente caracteriza a los directos de este grupo independiente. "Nuestras actuaciones son una montaña rusa de sentimientos: hay temas que te hacen bailar y otros que te tocan la fibra sensible y te hacen llorar, pero también tocamos canciones que solo transmiten buen rollo". Lo que pretenden es que sus fans en sus conciertos sientan que están viendo una película más que real. "somos visualmente muy potentes".

Esta tarde FREEDONIA actúa en la Riviera, en Madrid, pero esto es sólo el comienzo. A lo largo de los próximos meses la banda llevara a Zaragoza, Algeciras, Sevilla, Valladolid o Coruña sus necesarias reivindicaciones en forma de melodías africanas "y aún nos quedan muchas cosas por cerrar"

Mas personas como los nueve integrantes de este grupo es lo que hacen falta en la sociedad, porque cuando el talento, La honradez y la valentía se juntan pocos son los muros que no consigan derribar.