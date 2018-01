Post Malone bate el récord de permanencia en el #1 de Spotify con 'rockstar'

Post Malone comienza el 2018 pulverizando el récord de Permanencia en el #1 de la lista Global de Spotify con su éxito mundial, rockstar junto a 21 Savage. La canción sigue en la cumbre tras 111 días, un hito sin precedentes y que, además, no da muestras de flaqueza.

Los logros obtenidos por el rapero estadounidense continúan acumulándose en tiempo récord. Es doble Platino en USA (Platino en España) y se ha mantenido 8 semanas consecutivas en el #1 de la lista Hot 100 del Billboard, batiendo el récord de canciones rap en lo más alto de la lista en 2017. También ha hecho historia por ser "la primera canción de Hip-Hop americana que se ha mantenido semanas consecutivas en el #1 de listas de ventas británicas desde que Run D.M.C. lanzara en 1998 'It's Like That'" y ha establecido un nuevo récord en Canadá convirtiéndose en la canción con "mayor número de streams de todos los géneros en una semana".

Con 650 millones de streams, sus ventas globales superan los 6 millones y en la actualidad lleva en el #1 de la lista Global de Spotify 111 días consecutivos y sigue sumando.