Mad Cool 2018 agota sus abonos totales seis meses antes de celebrarse

Apenas un mes después de que salieran a la venta y a falta de seis meses para su celebración, Mad Cool 2018 se confirma como uno de los festivales más potentes del panorama nacional agotando los abonos de tres días.

La tercera edición del festival reunirá en Madrid a grupos de la talla de Pearl Jam, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age, Tame Impala, Black Rebel Motorcycle Club, Franz Ferdinand, Kasabian, Justice, Snow Patrol, Alice In Chains, Fleet Foxes, MGMT, At The Drive-In y muchos otros artistas; algunos de los cuales serán desvelados en las próximas semanas.

A partir de este momento ya sólo están a la venta las últimas existencias de abonos y entradas VIP (400 euros general, 175 por día), así como las entradas de día (85 euros hasta completar aforo) y el Mad Cool Ticket Pack de venta exclusiva en tiendas Fnac y fnac.es, que incluyen entrada para los tres días del festival, pero sus unidades son limitadas.