Inverfest desvela al completo el cartel de su próxima edición en el Circo Price

Esta mañana se ha presentado la cuarta edición de Inverfest, el ciclo de música con el que el Teatro Circo Price da la bienvenida al año. Inverfest 2018 arranca el próximo viernes (12 de enero) coproducido por el Ayuntamiento de Madrid e Inverfest. Cuatro semanas hasta el domingo 4 de febrero repletas de música en las que destacan estrenos que descubren las tendencias musicales de 2018, reinterpretaciones de propuestas que han sido alabadas por la crítica y algunos finales de gira relevantes del año anterior que dan paso a nuevos tours nacionales e internacionales.

En la rueda de prensa han participado, entre otros, el coordinador gerente del Teatro Circo Price, José Miguel Medrano, los coorganizadores de Inverfest (Pablo Rodríguez, Alex Graneri, Antonio Peña), y algunos de los artistas a los que se podrán ver y escuchar en este espacio municipal: Javier Ruibal, Andrés Suárez, Los Chichos, Zenet y Cintia Lund.

Inverfest es un espacio definido por la diversidad en el que todos los géneros musicales tienen cabida, desde el folk al pop pasando por el indie, la música electrónica, la canción de autor y el flamenco, además de propuestas pensadas para toda la familia.

Inauguran esta cuarta edición tres artistas de excepción. Abre el ciclo Carlos Núñez, con su concierto fin de gira de Navidad, con el que ha recorrido casi toda España el viernes 12. Le sigue Bebe, el sábado 13, con su último trabajo Cambio de Piel, un álbum íntimo con el que la ya consolidada artista mostrará lo mejor de su directo. El broche final de esta primera semana llega el domingo 14 de la mano del mejor hip hop internacional con una Batalla de Gallos entre Arkano y el argentino, Dtoke.

Durante la segunda semana de Inverfest, el sello Subterfuge celebrará su Stereoparty con la participación de los grupos Neuman, Viva Suecia y Cintia Lund el jueves 18 de enero. El viernes 19, Los Chichos se despiden de los escenarios en Madrid después de 45 años de carrera. Continúa el sábado 20 M Clan con Delta Tour, su concierto de fin de gira en Madrid.

En la tercera semana del festival se subirá al escenario del Teatro Circo Price Andrés Suárez el miércoles 24 y el jueves 25 con su último trabajo Desde una ventana. Le sigue Goran Bregovic el viernes 26, con el estreno en nuestra ciudad de su nuevo disco, Three Letters from Sarajevo. El sábado 27 de enero Iván Ferreiro presenta un concierto para el disfrute de su último disco, Casa.

Entramos en la última semana de Inverfest, que este año llega hasta principios de febrero, con Rosalía & Raül Refree que celebrarán dos conciertos, el 31 de enero y el 3 de febrero, dentro de su gira Los Ángeles. Sin duda una ocasión única para disfrutar de ellos en Madrid. Durante estos últimos días de festival también tendrá lugar la celebración del 35 Aniversario de carrera artística del reciente Premio Nacional de Músicas Actuales, Javier Ruibal el jueves 1 de febrero. Continuamos con el concierto que trae Mayte Martín con su nuevo proyecto el viernes 2, Tempo Rubato, un registro sonoro de 20 años de vivencias. El domingo 4, Zenet pondrá el cierre al festival con Si sucede, conviene.

Con el fin de promover la música y todos sus géneros entre las nuevas generaciones, los jóvenes madrileños podrán beneficiarse y asistir gratis a la Batalla de Gallos entre Arkano y Dtoke así como al concierto de Javier Ruibal gracias al JOBO (Bono Joven Cultural).

PARA TODA LA FAMILIA

En esta cuarta edición, el festival sigue apostando por la música dirigida a público de todas las edades con Inverfest New Rockers, un apartado dentro de festival que abre sus puertas a las nuevas generaciones de apasionados por la música en directo.

Inverfest New Rockers presenta este año seis propuestas. El domingo 14 de enero, contaremos con Petit Pop que presentan un concierto familiar lleno de humor y guiños a la vida diaria. El domingo 21 a las 12.00 horas, es el turno de Alex O'Dogherty y La Bizarrería con su nuevo espectáculo, ¡Muévete! y este mismo domingo 21, a las 19.30 h. será el turno de Gemeliers con un concierto dentro de su gira Gracias Tour. El domingo 28 será Toom Pak quien, a las 12.00 h. nos presente su comedia visual con percusión en estado puro y a las 19.30 h. será el turno del coro infantil más famoso del mundo, Los Chicos del Coro, que cantarán las canciones de Disney de todos los tiempos. El domingo 4 de febrero, el final de Inverfest New Rockers dejará el listón muy alto para la próxima edición con el concierto familiar con banda completa del consolidado y querido, Depedro.

CRECIMIENTO EN TAN SOLO TRES AÑOS

Inverfest nació en 2015 como un ciclo de conciertos de invierno con propuestas musicales diferentes para llegar a todo tipo de público. En esa ocasión se congregaron en un único fin de semana tres conciertos: José Mercé, la Film Symphony Orchestra y Alex O'Dogherty y La Bizarrería.

Apoyado por el éxito de público y crítica del año anterior, Inverfest 2016 se estructuró con una batería de varios músicos y bandas repleta de estrenos que perfilaron lo que en adelante sería la propuesta final del festival: un evento de varias semanas con ofertas artísticas cada vez más consolidadas. En la segunda edición pasaron por el escenario del Price, Revolver, Xoel López, Niña Pastori, Candela y Los Supremos, Izal, The Pinker Tones, Martirio, Luis Eduardo Aute, Ute Lemper y La Fantástica Banda.

En su tercera edición pudimos disfrutar de James Rhodes, The Gift, José Mercé, Carmen Linares, La Habitación Roja, Miguel Campello, Fuel Fandango, Elefantes, Xoel López, The New Raemon & McEnroe,The Pinker Tones, Flamenquillos, Muchachito Solo con Santos de Veracruz, Chumi Chuma y Furious Monkey House.