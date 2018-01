Arenal Sound anuncia nuevos nombres e inminente 'sold out'

La organización del Arenal Sound ha desvelado este martes a través de sus perfiles en redes sociales el nombre de cinco nuevos artistas que formarán parte de su nuevo cartel.

El festival, que tendrá lugar entre el 31 de julio y el 5 de agosto en Burriana, ha vuelto a apostar por la variedad y el carácter complementario del cartel confirmando a Juanito Makandé, Sidecars, Beret, L.A., Recycled J.

Sidecars y L.A. aportarán el punto más alternativo al evento. El grupo de Juancho afronta la primera gira con su nuevo disco Cuestión de gravedad (2017, Warner) en un estado de forma envidiable, mientras que Luis Alberto Segura -L.A.- sigue empeñado en conquistar el mundo con su King of beast, álbum incluido en todo recopilatorio o 'Best of' del pasado año.

Por otro lado, Recycled J., Beret y Juanito Makandé representan perfectamente la comunión del género urbano y su variante más sureña y aflamencada que recoge el festival en su cartel. Recycled -de nombre Jorge- y Javier Beret son dos de los artistas más prometedores del panorama urbano nacional.

Con notables diferencias entre ambos, han conseguido viralizar su obra en redes sociales y plataformas digitales, donde algunos temas acumulan hasta 20 millones de reproducciones en el caso de Beret.

LOS ABONOS, A PUNTO DE AGOTARSE

Además de los nuevos nombres, el festival ha anunciado que tan solo queda un 5% de las entradas disponibles en la venta oficial.

El precio actual es de los abonos generales es de 85 euros más gastos; 125 en caso de los VIP. Podrás comprar tu abono en la misma web del festival.