El conejo es malo, sí, incluso cantando. Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, ha visto mostradas sus mayores vergüenzas musicales este martes, cuando se ha publicado un video en YouTube que mostraba su voz cruda y sin ningún efecto ni retoque.

Gritando -que no cantando- "Yo me compro un cuatro siete", el autor de hits de playlist y discoteca como Soy peor, Krippy Kush o Tu no mete cabra nunca demostró un gran registro vocal, pero una vez publicado el video no deja lugar a dudas.

A pesar de su demostrada escasa calidad vocal, Bad Bunny ha conseguido grandes éxitos en los últimos meses. Sus temas cuentan con cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales e incluso ha sido nominado recientemente para los premios Grammy.