Ciudadanos reclama que se cumplan sus iniciativas para rehabilitar el complejo arqueológico de Monteagudo

El centro municipal de Monteagudo ha sido el escenario de la mesa redonda 'conocer el pasado para diseñar el futuro', en la que el diputado nacional de Ciudadanos, Miguel Garaulet, el diputado regional, Juan José Molina, y el portavoz de la formación naranja Mario Gómez, junto a Julio Navarro y Pedro Jiménez de la escuela de estudios árabes, han disertado sobre el estado actual del complejo arqueológico Monteagudo-Cabezo de TorresLos representantes de Ciudadanos han reclamado que se realicen actuaciones urgentes para rehabilitar y poner en valor el complejo "un tesoro arqueológico que está abandonado y que es necesario recuperar a la mayor brevedad posible".Mario Gómez ha dado a conocer algunas de las iniciativas presentadas por el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, como la reclamación de la formación naranja para que el Gobierno municipal coordinara los fondos presupuestados por la distintas administraciones, y la exigencia del cumplimiento de las iniciativas que se han aprobado en la Asamblea Regional, así como hacer efectivas las asignaciones presupuestarias que, año tras año, se han ido consignando en los presupuestos generales del Estado."Llevamos 40 años de retrasos y es el momento de que el Gobierno cumpla, de una vez por todas, las promesas y pase a la acción porque parece que nunca se ha tomado en serio la recuperación de nuestro patrimonio cultural, algo que desde Ciudadanos sí consideramos necesario, y por eso lo llevamos en nuestro programa", ha añadido Gómez.Por su parte, Juan José Molina ha enumerado las numerosas iniciativas que ha llevado a cabo Ciudadanos desde su llegada a las instituciones en 2015 "y que no se están cumpliendo. Desde el primer momento hemos defendido que este patrimonio hay que ponerlo en valor, y por este motivo en septiembre de 2016 instamos al Gobierno a hacer un plan plurianual para recuperar el complejo de Monteagudo-Cabezo de Torres, con una dotación presupuestaria para el periodo 2017-2019. Acto seguido incluimos una partida en los presupuestos de 2017 de 690.000 euros para que se llevara a cabo este plan, pero a día de hoy esa partida no se ha ejecutado y no sabemos qué es lo que ha pasado con ella".En este sentido, Molina ha lamentado que tampoco se ha cumplido otra iniciativa de Ciudadanos que fue aprobada por unanimidad para que se firmara un convenio con el laboratorio arqueológico de la ciudad, con el fin de que se hiciera un plan director científico para que pudieran iniciarse los trabajos. "No solo no se ha hecho nada en 30 años, sino que no se han cumplido los mandatos que emanan de la Asamblea Regional, incluso en aquellas iniciativas que ya están presupuestadas"."Se ha abandonado el complejo, parte del mismo se ha destruido y el resto se está descomponiendo con el paso del tiempo, y todo ello por una mala gestión. La Región de Murcia tiene un tesoro arqueológico que está abandonado y el problema no es solo que el Gobierno no haga nada por revertir esta situación, sino que no dejan hacer nada a quienes queremos recuperar esta joya, y todo esto también afecta a la vida económica y social de la localidad de Monteagudo que está languideciendo", ha añadido Molina.Miguel Garaulet ha incidido en la importancia del enclave de Monteagudo-Cabezo de Torres no sólo por su valor arqueológico, sino por el entorno de huertas, caminos y acequias "un entorno que de estar en buenas condiciones ayudaría a Murcia en el mapa de las ciudades turísticas con mejor patrimonio arqueológico de España ".Garaulet ha resaltado las iniciativas presentadas por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados . "Hace dos semanas solicitamos al Gobierno de la Nación una copia del plan director que se está desarrollando en el Ministerio de Cultura y hemos pedido explicaciones para saber qué es lo que sucedido con los 800.000 euros que estaban presupuestados en 2016 para la rehabilitación del castillo y los 102.000 euros que están previstos para los presupuestos de los años 2017 y 2018".Por su parte, Julio Navarro y Pedro Jiménez realizaron un repaso de la historia del complejo arqueológico de Monteagudo desde que se iniciaron las primeras excavaciones en el año 1924 y criticaron el abandono sistemático del mismo por parte las instituciones, a partir de los años 80 que han derivado en la situación actual.