Podemos considera que el PP ha "fracasado" en la creación de empleo de calidad

Pedreño ha afirmado que sólo se generará trabajo "digno" cuando las políticas de empleo pasen por "no favorecer el despido libre y barato, desincentivar la alta rotación en el puesto de trabajo mediante una penalización de las cotizaciones sociales y la lucha contra el abuso de las horas extraordinarias no remuneradas".

El diputado de Podemos ha explicado que si "queremos recuperar los derechos labores y luchar contra la precariedad" las medidas que hay que aplicar tienen que pasar por "acabar con el fraude en el trabajo. Fraude que se manifiesta en las horas extras no pagadas, a lo que se une la alta temporalidad en los contratos y sueldos que no dan para llegar a fin de mes. Este es el día a día de muchos trabajadores.

Asimismo, según Andrés Pedreño hay que "elevar el poder de negociación colectiva puesto que está en el centro del problema de lo que sucede en el mercado laboral".