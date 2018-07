El nuevo Renault Mègane R.S. TROPHY, más tecnología y deportividad

Llega el nuevo Renault Mégane R.S. TROPHY, fabricado en la factoría de la marca del rombo en Palencia, ofrece aún mayor rendimiento y deportividad, especialmente para los amantes de la conducción deportiva y, continúa la tradición de las versiones Trophy que se ofrecen desde la primera generación de Mégane R.S.

El nuevo MÉGANE R.S. TROPHY estrena una nueva versión del motor 1.8L turbo, potenciado a 300 CV, gracias a la utilización de tecnología de vanguardia, en particular sobre el turbocompresor y el escape. Esta motorización puede estar asociada a una caja de velocidades manual o EDC. Esta equipado con las últimas innovaciones de Renault Sport en materia de unión al suelo, incluidos el sistema 4CONTROL de cuatro ruedas directrices y amortiguadores dotados de topes hidráulicos de compresión. Así mismo, está equipado de serie con el chasis Cup, que se distingue por unas suspensiones más firmes y un diferencial de deslizamiento limitado mecánico Torsen. Esta versión se enriquece además con unos frenos de disco delanteros bimaterial aluminio/fundición, unas llantas de 19 pulgadas específicas y un equipamiento de neumáticos Bridgestone de muy altas prestaciones, que puede ir asociado a nuevas llantas exclusivas más ligeras. Para ofrecer las mejores sensaciones, el nuevo Mégane R.S. TROPHY puede equiparse con una nueva generación de asientos delanteros Recaro, revestidos de tejido Alcantara.

La versión TROPHY responde a las necesidades de los más entendidos en busca de exclusividad. Además, se puede utilizar perfectamente en el día a día con todas las ventajas de Mégane R.S. y, en particular, la posibilidad de elegir entre distintos modos de conducción utilizando el sistema Multi-Sense; las prestaciones excepcionales del sistema de iluminación R.S. Vision y el sistema de telemetría y recogida de datos R.S. Monitor.

Nico Hülkenberg, piloto de Renault Sport Formula One Team y embajador de Renault Sport, ante este nuevo Megane, ha declarado que "asociado al proceso de desarrollo de Mégane R.S. desde el año pasado, me alegra mucho ver que la familia crece con una versión aún más deportiva. Cada una de las novedades que aparecen en Nuevo Renault Mégane R.S. TROPHY aporta más deportividad. Obviamente, contar con más potencia, un mejor agarre gracias a los neumáticos y a una frenada superior es algo positivo. También me ha gustado mucho las sensaciones que ofrecen los nuevos asientos: la sujeción para un uso deportivo es excelente».