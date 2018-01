Grandes celebraciones para conmemorar el 70º aniversario de Porsche

Durante 70 años, Porsche ha sido sinónimo de construcción de vehículos deportivos al más alto nivel. El primer coche en llevar el nombre Porsche se matriculó el 8 de junio de 1948: fue el 356 "No.1" Roadster. Ese día nacía la marca Porsche. Aquel 356, transformó en realidad el sueño que Ferry Porsche tenía de un automóvil deportivo. "Su visión en aquel momento encarnaba todos los valores que todavía definen a la marca en nuestros días", comentaba Oliver Blume, Presidente del Consejo de Dirección de Porsche AG, en la Recepción de Año Nuevo celebrada ayer en el Museo Porsche. Representantes del Estado de Baden-Württemberg, así como de la ciudad de Stuttgart y del mundo de la política, la economía y la sociedad, se unieron a la familia Porsche para celebrar el comienzo de su aniversario con el eslogan "70 años de deportivos Porsche".

"La tradición es un compromiso. Sin nuestra tradición y sin nuestros valores esenciales, no estaríamos donde estamos hoy", explicaba Blume. "Nuestro planteamiento es mantener en el futuro el estándar de excelencia técnica establecido por Ferry Porsche. La movilidad dinámica inteligente tiene un gran futuro por delante. Y tenemos la sólida experiencia tecnológica, los empleados creativos y un espíritu de equipo único para estar ahí. Tenemos lo que se necesita para garantizar que la marca Porsche continúe fascinando otros 70 años más".

La historia de la marca Porsche comienza en 1948. Sin embargo, los pilares del fabricante de automóviles deportivos, se basan en el trabajo de toda una vida del Profesor Ferdinand Porsche, un trabajo que su hijo Ferry continuó. Ferdinand Porsche ya había diseñado innovaciones pioneras para la industria del automóvil a comienzos del siglo pasado. En 1900, construyó un coche eléctrico con propulsión directa a la rueda, conocido como Lohner-Porsche, un vehículo en el que despues basaría el primer turismo con tracción a las cuatro ruedas. Ese mismo año, creó una plataforma para vehículos híbridos con una propulsión mezcla de gasolina y electricidad. En 1931, Ferdinand Porsche fundó su propia oficina de ingeniería. El "Coche Berlín-Roma", mostrado en 1939, fue el comienzo de su idea sobre un deportivo que llevará el nombre Porsche, aunque este sueño sólo pudo ser realizado por su hijo Ferry, en 1948, con el Type 356.

El sucesor del 356, el Porsche 911 diseñado por el hijo de Ferry Porsche, Ferdinand Alexander, dio a la compañía el impulso para situarla como uno de los principales fabricantes de vehículos deportivos del mundo, tanto desde una perspectiva técnica como de diseño. Del Porsche 911, presentado por primera vez al público en 1963, se han construido ya más de un millón de unidades. "Aunque el 911 se ha ido desarrollando a lo largo de estas décadas y mejorando continuamente con innovadoras tecnologías, ningún otro coche ha sabido mantener su esencia original tan bien como éste", decía Blume. "Todos los modelos Porsche que se desarrollan ahora y en el futuro, están basados en este deportivo. Como pieza fundamental de la marca, el 911 es un coche deportivo de ensueño, que se ha ganado el corazón de los amantes de automóviles de todo el mundo".

El futuro de los deportivos Porsche está ya en la línea de salida con el Mission E, el primer campeón tecnológico de Zuffenhausen, con propulsión 100% eléctrica. Este concepto de vehículo, combina el diseño emocional y distintivo de un Porsche, con un excepcional rendimiento y una funcionalidad para el uso diario que mira al futuro. El modelo de cuatro puertas y cuatro asientos individuales tiene una potencia de más de 600 CV y una autonomía superior a los 500 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos y el tiempo de recarga es de alrededor de 15 minutos, para el 80% de la capacidad de su batería. Porsche ha invertido unos mil millones de euros en este proyecto futurista, además de crear más de 1.200 puestos de trabajo adicionales en la sede central de Stuttgart-Zuffenhausen, donde el Mission E será construido. "Porsche siempre será Porsche, la marca líder en exclusividad, deportividad y movilidad", subrayaba Blume.

Porsche celebrará su aniversario con numerosas actividades alrededor del mundo. El 3 de febrero, "The Porsche Effect" se inaugurará en el Petersen Automotive Museum de Los Ángeles. En Alemania, la primera exposición "70 años de vehículos deportivos Porsche" abrirá del 20 al 31 de marzo en "DRIVE, el Foro del Grupo Volkswagen", en Berlín. El Museo Porsche también tendrá sus propias celebraciones de aniversario, con una completa exhibición especial, que se abrirá el 9 de junio. Ese mismo día, Porsche invitará a los fans de vehículos deportivos, a su "Sport Car Together Day" en todas sus instalaciones del mundo. Para la semana del 16-17 de junio, el fabricante de deportivos dará la bienvenida a empleados, residentes en el distrito de Zuffenhausen y clientes potenciales, a una celebración pública en el Museo Porsche y alrededores, en Stuttgart. El "Festival of Speed" que tiene lugar del 12 al 15 de julio en la pista de Goodwood, en el Reino Unido, también celebrará el aniversario, lo mismo que la "Rennsport Reunion", en California, que se desarrollará entre el 27 y el 30 de septiembre. Las celebraciones concluirán con el "Sound Night", un evento que tendrá lugar por primera vez, en el Porsche Arena de Stuttgart, el 13 de octubre.