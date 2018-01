Cómo equiparse para viajar en moto en invierno

La moto es uno de los vehículos que más movilidad y libertad ofrece a sus conductores, pero cuando la climatología es adversa hay más de uno que rehúsa a usarla. En realidad, es tan sencillo como contar con el equipamiento adecuado. Así, no habrá que dejar de lado a este fiel amigo durante toda la temporada invernal. Toma nota porque esto es todo lo que necesitas.

Pantalón de moto. Aunque es más usado en invierno, tampoco está de más el emplearlo en verano (en este caso, por una cuestión de protección, obviamente) Lo ideal de cara al frío es que cuenten con multicapa lo que lo hace ideal por si el clima va variando. La membrana principal, además, tiene que ser transpirable e impermeable. Suele ser muy común que se emplee el Gore-Tex en ellos. Las zonas que suelen aparecer más reforzadas son las de las rodillas. Otros detalles en los que uno también se puede fijar es en que cuenten con bandas refractantes (que hacen que el conductor de la moto sea más visible para los demás) y con bolsillos, tanto internos como externos, para poder llevar todo lo que se precise de manera cómoda.

Chaqueta de moto para invierno. Se puede aplicar, prácticamente, lo mismo que lo comentado en el punto anterior, salvo que aquí las protecciones más importantes están en codos, espalda y hombros. Además, en este elemento, sí que resulta conveniente las bandas refractantes (casi más que en el pantalón de moto) porque es la parte del cuerpo del motero que más se puede apreciar desde otro vehículo.

Los guantes. Este elemento no es tan sencillo de elegir como pudiera parecer porque lo que no hay que perder de vista es que las manos (aunque deben ir protegidas) son básicas para la conducción de una moto por lo que contar con un buen tacto es imprescindible. Así pues, no se suele optar por los guantes más gruesos del mercado, más bien la idea es elegir aquellos que no dejan que el viento ni el agua los atraviesen, con protecciones en nudillos y en la palma. Éstas suelen estar hechas de kevlar o cuero.

Ropa interior térmica. Por suerte para los moteros este mercado ha evolucionado rápidamente y ahora se pueden encontrar todo tipo de prendas de este estilo. Hablamos de pantalones interiores, calcetines o camisetas que ayudan (y mucho) a que el cuerpo se mantenga en una temperatura idónea pese a la climatología que pueda acontecer a lo larga de la travesía que se lleve a cabo en moto. Siempre conviene echar un vistazo a estos artículos para ver con cuáles cada uno se siente más cómodo.

Calzado. Lo cierto es que, sino se quiere, no hay porqué optar por unas botas específicas para montar en moto, aunque lo cierto es que las protecciones que ofrecen frente a posibles accidentes son inigualables. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que resulten cómodas de llevar y que mantengan al pie protegido del agua y de las bajas temperaturas.