Nuevo SUBARU XV: Seguro, divertido y robusto

Se presenta en España la segunda generación del XV, equipado de serie en todas sus versiones con la legendaria tracción integral permanente simétrica que SUBARU lleva perfeccionando desde 1972 y con una altura libre al suelo de 22 centímetros la mayor de su segmento, el XV se ha convertido en estos cinco años en el modelo de mayor éxito comercial de SUBARU en España, con más de 3.200 unidades vendidas.

Desde su lanzamiento, el XV ha brillado por ofrecer un nivel de versatilidad único en su categoría. Por su elegante diseño y sus inigualables cualidades dinámicas en todo tipo de condiciones, el XV se ha ganado un reconocido prestigio, además de liderar la creación de una nueva categoría de vehículo: el SUV crossover compacto. Además de la estética y el tamaño contenido, la altura libre al suelo ha sido otra de las razones del éxito del XV.

El nuevo SUBARU XV no solo conserva todos y cada uno de los valores funcionales del modelo sino que los lleva un paso más allá, mejorando tanto sus cualidades objetivas en cuanto a confort, practicidad, habitabilidad y versatilidad, como sus aspectos más subjetivos y emocionales tales como el diseño, la calidad y el respeto al medio ambiente. No en vano, compite en un segmento que va a experimentar un notable crecimiento en los próximos años y que va a ser uno de los más competidos del mercado.De hecho, se nota un claro cambio de tendencia en cuanto a las demandas delos consumidores y la oferta de las marcas de automóviles: hasta ahora se centraban sobre todo en aspectos prácticos tales como la habitabilidad interior y el confort; ahora se exige un diseño diferencial, así como un buen precio y una destacada eficiencia en términos de consumo y emisiones.

Diseño y calidad, versatilidad, consumo eficiente, habitabilidad interior, sensaciones dinámicas y diversión en la conducción son los seis valores fundamentales del nuevo SUBARU XV. Las premisas fundamentales del diseño del nuevo SUBARU XV han sido dinamismo, solidez y eficiencia. Se ha reforzado el estilo y el lenguaje de diseño de SUBARU, logrando un perfecto equilibrio entre un diseño urbano elegante y un aspecto robusto que realza las auténticas capacidades de un SUV. El diseño exterior del nuevo XV sigue teniendo el inconfundible sello de SUBARU, con una acertada combinación de estilo urbano y SUV, elegante, deportivo y robusto al mismo tiempo. La parrilla hexagonal, las líneas más afiladas, estilizadas y deportivas, las protecciones en los pasos de rueda o en los paragolpes que enfatizan su potencial fuera del asfalto, el tono negro en los detalles del frontal refuerzan su deportiva practicidad sin perder su estética SUV.El concepto de diseño interior del nuevo SUBARU XV es, a la vez, audaz y refinado. Materiales de mejor calidad, detalles más prácticos y cómodos, formas más dinámicas, asientos más confortables y seguros... la calidad visual y real del habitáculo ha mejorado de manera exponencial, pero también lo ha hecho la habitabilidad y la practicidad.

El nuevo SUBARU XV incluye la tercera generación del novedoso y aclamado sistema de seguridad preventiva EyeSight como parte del equipamiento de serie,

que ha obtenido las mejores calificaciones en todos los test de choque a nivel mundial y es el único en emplear dos cámaras HDestereoscópicas con sensores CMOS montadas a ambos lados del espejo retrovisor interior para monitorizar las condiciones del tráfico, proporcionando esencialmente, ojos extra que asisten al conductor en condiciones críticas, previenen o mitigan las consecuencias de un posible accidente ante eventuales distracciones y ofrecen una conducción más segura y confortable. A diferencia de otros sistemas, Eyesight no solo detecta, sino que también reconoce objetos tales como vehículos y sus luces de frenado, peatones y ciclistas y reacciona únicamente después de avisar al conductor previamente, actuando en conjunto sobre el motor, la transmisión y el sistema de frenos en el caso de que los conductores no tomen una acción evasiva, no apliquen la fuerza de frenado suficiente sobre los pedales o simplemente no se apliquen los frenos en absoluto.

EyeSight no es un sistema autónomo, sino un asistente a la conducción,cuyo fin, es limitar significativamente el riesgo de sufrir un accidente derivado de situaciones específicas a través de la aplicación de sus funciones principales: El sistema de frenada precolisión que funciona hasta 50km/h, el control de crucero adaptativo de 0 a 180/km/h,el control precolisión del acelerador y la advertencia de desvío y salida de carril.

Hay dos motores disponibles en el nuevo SUBARU XV, ambos de gasolina de 4 cilindros y configuración bóxer longitudinal. Los dos disponen de sistema Auto Stop Start, lo que contribuye a reducir consumo y emisiones. No en vano los dos superan la normativa de emisiones Euro 6C. El primero de ellos es un 1.6 de 114 CV y el segundo un 2.0 de 156 CV. Ambos son 12 kilos más ligeros que los que montaba el anterior XV, Y van ac oplados a cajas de cambio automáticas de 6 y 7 velocidades, respectivamente.

El nuevo XV llega con 5 versiones con4 niveles de acabado: Sport, Sport Plus y Executive para el 1.6 y Sport Plus y Executive Plus para el 2.0 y, ya está disponible en España desde 21.900 euros, con una campaña de descuentos de 1.400 y 1.700 euros, según equipamiento y motorización