Hasta finales de agosto se exhibe en el Centro de Artes Plásticas la colectiva 'Gran Canaria Series de Obra Gráfica'

Hasta el próximo día 31 de agosto puede visitarse en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario la muestra que reúne la obra de ocho creadores seleccionados de la nómina de artistas que se presentaron a la XV edición del concurso 'Gran Canaria Series de Obra Gráfica', que convoca la Consejería de Cultura de la citada Corporación.

Los trabajos que se exhiben en el mencionado espacio expositivo de Vegueta (calle Colón, 8) incluyen los realizados por el ganador de la decimoquinta convocatoria, Wenceslao Robles Escudero, así como los de Carmen Isasi y Palma Edith Christian Martínez, que recibieron menciones del jurado. Completan la lista de creadores de la muestra Elena Jiménez, Claudia Regueiro, Saskia Rodríguez, José H. Afonso y Bárbara Shunyi.

La muestra puede visitarse (excepto sábados, domingos y festivos) de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas.

Esta exposición en la que el público podrá admirar los diferentes lenguajes utilizados en el ámbito de la producción de obra gráfica, muestra las estampas presentadas con el título 'Apuntes de botánica' por el artista andaluz Wenceslao Robles Escudero, así como los trabajos titulados 'Historia natural de un remiendo' y 'Naturaleza de la tinta' respectivamente, de los autores Palma Cristian Martínez y Carmen Isasi.

De los cinco artistas restantes se exhibe en la muestra colectiva el trabajo titulado 'Patchwork', de Elena Jiménez; '1.2/1.4/1.5', de Claudia Regueiro; 'Diáspora', de José H. Afonso; 'Película 35mm', de Saskia Rodríguez y 'A long time ago', de Bárbara Shunyí.

Las piezas de Robles Escudero destacan por el concepto irónico que desarrolla en su obra, aunando crítica, humor y poética visual, con una ejecución impecable, de trazo seguro y dibujo fluido, al tiempo que contundente. Sus obras configuran un nuevo manual botánico con el que convivimos en las grandes ciudades: zonas industriales degradadas, verticales antenas antiestéticas, bidones de metal, silos y otros contenedores que han transformado el paisaje de nuestro entorno en los últimos tiempos.

Como explica el propio artista, "básicamente mi obra gira en torno al mundo industrial y a la estética que generan sus paisajes. Los motivos que me llevan a insistir en estos temas son esencialmente dos. El primero sería sin duda el más cercano a la forma, a la imagen pura sin nada más. Que sin ser bellas, sí pueden situarse en un entorno más cercano a la categoría de lo sublime. La segunda razón y no menos importante para el artista es entender que son un producto del ser humano y por tanto una forma de retratarnos sin la necesidad de incluir nada orgánico dentro de la obra. De esta forma no es necesario hacer crítica, queda a la visión de cada uno, a la hora de contemplarlas".

La exposición que se inaugura en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo muestra cómo el gusto contemporáneo y el quehacer de los artistas que trabajan esta ancestral técnica de expresión, oscila sin solución de continuidad y con la mayor naturalidad entre las técnicas más tradicionales y el apoyo tecnológico que los nuevos tiempos prestan a la creación.

Convocado a través de su Taller de Grabado por la Consejería de Cultura, el concurso 'Gran Canaria Series de Obra Gráfica' persigue apoyar, promocionar y difundir la obra gráfica internacional, así como contribuir a la difusión de esta técnica artística y al desarrollo de actividades y propuestas vinculadas a ella.