Un guiense corona el Monte Elbrús

Hay retos y retos y si no que se lo digan a Zebensuí Díaz, un joven guiense que se ha propuesto coronar las Siete Cumbres. Para quien no lo sepa, este nombre recoge los picos más altos de cada continente y son todo una golosina para los alpinistas, no sólo por lo atractivo de la idea sino por la extrema dificultad y preparación que requiere el llegar a la cima de cada uno de ellos.

La primera marca a esta importante lista fue anotada este sábado, fecha en la que Díaz coronó el Monte Elbrús, el pico más alto de Europa que, con sus 5.642 metros de altitud, marca la frontera tradicionalmente aceptada entre el continente europeo y el asiático.

Según publicaba el joven en sus redes sociales, éste ha sido "el ascenso más duro al que me he sometido por la carga emocional que llevaba y por como han sido los últimos meses de preparación" pues ha realizado la hazaña a pesar de acarrear una lesión en la rodilla que no le ha puesto nada fácil la tarea.

Una vez arriba, Zebensuí tuvo presente a muchísima gente, pero en especial para los vecino de Guía que, como él mismo reconoce "más que vecinos son familia", cosa que dice no haber valorado hasta que se ha marchado del lugar.

Aunque escalar el Elbrús no ha sido nada fácil, el guiense ya tiene en mente seguir completando la lista y continuar con los seis picos que le quedan.