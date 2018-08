El Ayuntamiento patrocina la edición "más sostenible" de Cine+Food que proyectará medio centenar de películas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria patrocina un año más el Festival Cine+Food, uno de los eventos más multitudinarios del verano en Las Palmas de Gran Canaria que se celebrará en el parque Santa Catalina y su entorno entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre. La concejala de Presidencia, Seguridad y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván, presentó hoy, junto al resto de patrocinadores y organizadores, los contenidos de este festival en el que se proyectarán más de 50 películas y se podrá degustar comida de los cuatro continentes, y que encara este año su novena edición.

"Cine+Food nació hace nueve años en Las Palmas de Gran Canaria como uno de los primeros eventos del país que combinaba el placer del cine con el de la gastronomía, una sabia mezcla que con el paso de los años ha acabado por convertirse en tendencia en toda España y en todo el mundo", aseguró Galván, "este año celebramos la novena edición pero con la idea ya puesta en la edición del próximo año, la décima, que desde el Ayuntamiento vamos a tratar de que sea una celebración memorable para todos los ciudadanos que acuden a Santa Catalina a disfrutar de este festival".

Además del patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de otras instituciones y firmas, este año Cine+Food pasa a denominarse Cine+Food KIA, gracias a la esponsorización principal de KIA Canarias.

El acto de presentación del Festival Cine+Food contó también con la presencia de Juan Antonio Alonso Barreto, consejero delegado de Gestión del Medio Rural de Canarias; Jorge González, director general de KIA; y Javier Suárez, coordinador gastronómico de Cine+Food y representante de la productora Jab Iniciativas Culturales.

Además de con la colaboración del área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, las consejerías de Soberanía Alimentaria, Desarrollo Económico, Industria y Turismo del Cabildo de Gran Canaria y las consejerías de Cultura y Sector Primario del Gobierno de Canarias, esta edición de Cine+Food cuenta con el patrocinio y la colaboración de Fundación Cepsa, Heineken, Tirma, Kalise, Clipper, Museo Elder, Global y ABC.

Parque Santa Catalina

Cine+Food despliega la alfombra roja en el Parque Santa Catalina con una jornada inaugural de lujo en la que proyectará un avance de los dos capítulos de la serie El chef viajero que tienen a Gran Canaria como protagonista, y a lo largo del Festival se estrenarán los primeros minutos de los capítulos de las demás islas. Esta serie, que hace un recorrido por las riquezas gastronómicas de Canarias, está producida por la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y forma parte de la estrategia Crecer juntos, que pretende generar sinergias entre los sectores turístico y primario, poniendo en valor el producto local y abriendo nuevos canales de distribución de este producto. A continuación, tendrá lugar la proyección de la película española Campeones, dirigida por Javier Fesser, y terminará la velada con Dunkerque, de Christopher Nolan. El viernes los superhéroes de Los Vengadores invadirán el Parque, para dar paso a la oscarizada La forma del agua.

El sábado se proyectará en la pantalla al aire libre más grande de Canarias, de 12 metros de ancho por 6 de alto, la colorista historia de Coco y la producción española La llamada, para lo que la organización tiene previsto invitar a la presentación de sus directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, "Los Javis", y parte del elenco. En la jornada de clausura, Cine+Food se unirá a la celebración del Centenario Bernstein con la proyección del clásico musical West Side Story, tras un concierto de la Gran Canaria Big Band en el que interpretará obras del compositor norteamericano. El broche de oro del Festival, a última hora del domingo, lo pondrá el emotivo largometraje Wonder, protagonizado por Julia Roberts y Owen Wilson. Como complemento a la oferta cinematográfica y gastronómica, cada día antes de las películas se ofrecerán conciertos en los que los músicos canarios serán los protagonistas. Además, cocineros de la Asociación Mojo Picón pondrán en marcha ocho showcooking con materias primas de Gran Canaria.

Gran Canaria Me Gusta

Cine+Food sorprenderá al público con un espacio conformado por más de veinte expositores de productos de Gran Canaria, que buscan potenciar el consumo de los productos locales y reivindicar su calidad. Esta zona, que complementará la oferta gastronómica del Festival, será un escaparate para conocer de cerca los mejores productos de la Isla, en un marco único creado especialmente para mostrar al gran público la riqueza y las virtudes gastronómicas de Gran Canaria. Se trata de una iniciativa de la Consejería de Soberanía Alimentaria, que apuesta por destacar los valores que aportan los productos locales elaborados por agricultores y ganaderos de la tierra. El espacio transportará a los visitantes a un entorno rural y dará especial protagonismo a los vinos y los quesos producidos en la Isla, que destacan por su calidad y sus características que han sido ampliamente galardonadas a nivel nacional e internacional.

Plástico Cero en el mar

Este año, Cine+Food hace una fuerte apuesta por el medioambiente y el reciclaje, celebrando su primera edición sostenible. La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, encabezada por Miguel Ángel Rodríguez, el Museo Elder y la Fundación Cepsa lideran una campaña para transformar Cine+Food en un evento sostenible con el ciclo Plástico Cero, con la paulatina incorporación de menaje reciclado. En el Parque Santa Catalina el público encontrará contenedores específicos para plástico y papel en los que poder depositar los residuos generados con los utensilios desechables. En esta línea, el Museo Elder acogerá el ciclo Plástico Cero en el mar formado por cuatro documentales: Un mundo sin peces, Trashed, Jacques y Un océano de plástico. Estas proyecciones advierten sobre el exceso de consumo de plástico y las consecuencias que esto tiene en la naturaleza, especialmente en el océano. Las proyecciones se complementarán con talleres de reciclaje dirigidos a los más pequeños de la casa dirigidos al aprendizaje e interiorización de valores medioambientales.

Ciclos de cine

Dos salas del Multicines Cinesa El Muelle ampliarán la oferta cinematográfica del Cine+Food con veinticuatro películas enmarcadas en cinco ciclos que tratan de cubrir la demanda de todos los públicos. En esta cita de Cine+Food no podía faltar la presencia del cine oriental con un ciclo especialmente dirigido a los jóvenes espectadores, formado por películas del Asia más contemporánea que cautiva a este target de público. En este marco se celebrará el sábado 1 de septiembre una maratón de cine asiático de terror con los títulos The Host, Tren a Busán y I'm a Hero. Este ciclo lo completan películas de anime consideradas de culto para los fans de este estilo como son El viaje de Chijiro, Totoro, Your name, Dragon Ball, la batalla de los dioses y La tumba de las luciérnagas.



En los últimos años, ha crecido el movimiento que reivindica el papel de las creadoras audiovisuales y se ha tomado conciencia de la importancia del reconocimiento del trabajo de la mujer, por este motivo Cine+Food busca visibilizar el trabajo y el punto de vista de las mujeres en la creación cinematográfica con la proyección de La Librería, de Isabel Coixet, ganadora del Goya a la Mejor Película y a la Mejor Dirección 2018; También la lluvia, de Icíar Bollaín; La novia, de Paula Ortiz; y Requisitos para ser una persona normal, de Leticia Dolera. La organización ha contactado con las cuatro directoras para invitarlas a presentar sus largometrajes y generar un coloquio con los espectadores.

Con motivo del centenario del nacimiento de Ingmar Bergman, una de las grandes figuras de la historia universal del séptimo arte, Cine+Food le rinde homenaje con una retrospectiva de su obra proyectando los galardonados largometrajes Persona, Como en un espejo, El manantial de la doncella y Gritos y susurros.

Además, las salas de Cinesa El Muelle acogerán el ciclo Cine y arte, programado con la intención de acercar al público la figura de grandes pintores a través de la gran pantalla. El cartel del ciclo lo forman Frida, que relata la vida de la pintora surrealista mexicana; Big Eyes, dirigida por Tim Burton, relata el éxito de la pintora Margaret Keane y las dificultades con su marido, quien se adjudicaba la autoría de sus obras; Loving Vincent, la primera película animada completamente utilizando pinturas, que da a conocer la vida y la obra del Van Gogh; y Mr. Turner, que hace referencia a la vida del paisajista británico.

Dada la estrecha relación de las Islas con Venezuela, Cine+Food ha creado un ciclo para mostrar el cine del país latinoamericano formado por El amparo, de estreno en España; Azul y no tan rosa, ganadora del Goya a la Mejor Película Iberoamericana en 2013; La distancia más larga, una película que apuesta por las segundas oportunidades en la vida; y la ganadora del León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2015, Desde allá. El equipo de producción de Cine+Food ha iniciado los trámites para que el director de Azul y no tan rosa, Miguel Ferrari, asista al Festival para presentar su película antes de la proyección.

Cine para toda la familia

Este año la oferta de cine para los más pequeños cuenta con un ciclo de animación centrado en el océano con películas como El espantatiburones, Bob Esponja, la película y La Sirenita 2, que se proyectarán en el Cinemax del Museo Elder, enmarcado en la iniciativa Plástico Cero en el mar. Como cada año, el Edificio Miller, patrocinado por Tirma, será el centro neurálgico para los niños y las familias.

En esta edición del Cine+Food se proyectarán clásicos como Peter Pan, y películas actuales como Gru: mi villano favorito 3, Mascotas, Campanilla: Hadas y Piratas, Locos por el surf: reyes de las olas 2, Bebé jefazo, Cars 3 y Los Pitufos: la aldea escondida.