Los vecinos de Tejeda reclaman una inspección a Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria

Tambien han solicitado al Servicio Insular de Medio Ambiente que aclare si las actuaciones que están llevándose a propósito del proyecto de peatonalización y adaptación de servicios en zona comercial abierta en las calles Dr. Domingo Hernández Guerra y otra T.M. Tejeda en relación a las talas y trasplantes carecen o no de efectos apreciables sobre el medio ambiente y paisaje natural teniendo en cuenta que se localizan en el Área de Sensibilidad Ecológica denominada como C-11 Parque Rural del Nublo, la Red Natura 2000, la zona ZEC (Zona de Especial Conservación) y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

De otro lado, las dos organizaciones vecinales piden al Servicio Insular de Medio Ambiente que determine si este proyecto de obras y la acumulación de otros más previstos y anunciados por el Ayuntamiento de Tejeda dentro de la futura Zona Comercial Abierta que están en trámite de licitación y adjudicación pueden realizarse al margen de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, que establece la obligación de someter a Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos de obras y actividades en determinados supuestos, ya que entienden ambos colectivos que en este caso concurren las circunstancias del Anexo III de dicha Ley 14/2014.

Los dos dirigentes vecinales indican que han tenido conocimiento de que el Ayuntamiento de Tejeda no dispone de cobertura legal para realizar la tala de 3 pinos de pequeño porte y dos de gran porte entre la zona del supermercado y el cementerio siendo que son ejemplares con un nivel de protección especial en la normativa de la CAC y siendo, además, competencia del Cabildo velar por el buen manejo de las especies de interés especial ligadas al territorio insular. Asimismo, señalan que Tejeda "no puede perder ni un milímetro de masa arbórea después de los recientes incendios registrados y, en especial, el GIF de Gran Canaria que arrasó 2.800 hectáreas de pino y monte bajo en Septiembre del pasado año".

Asimismo Alonso Cruz y Cristóbal Cárdenes afirman que "el único informe que acredita tener el Ayuntamiento de Tejeda a instancia del Servicio Insular de Medio Ambiente se refiere únicamente a un Informe de Idoneidad para Trasplante relativo a unos diez ficus microcarpa localizados en la calle principal del pueblo y poner en su lugar otras especies arbóreas. Creemos que ese informe no se refiere a la tala de dos pinos de gran porte y 3 pinos de pequeño porte que requieren de un informe específico dado que se trata de ejemplares de una especie endémica de Gran Canaria y catalogada entre las especies protegidas".

Añaden Cruz y Cárdenes que el informe referido anteriormente consta de 6 páginas y fue emitido por la paisajística Laura Henríquez Betancor el pasado 16 de enero de 2018 en nombre del Servicio de Medio Ambiente, "lo cual resulta llamativo", dicen, "por resolver de forma tan somera el asunto cuando este tipo de informes requiere de mayor análisis, caracterización individualizada de los árboles, justificación motivada de la propuesta de trasplante y verificación de los motivos, e incluso", añaden, "una mayor solvencia científica generalmente avalada por los técnicos superiores del Servicio".

Agregan que el Ayuntamiento de Tejeda ha utlizado el mencionado informe ante la Administración de Justicia como si se tratara de un informe favorable del Servicio Insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria tanto a los ya citados trasplantes de los 10 ficus microcarpa como a las talas de árboles previstas en el proyecto de peatonalización y adaptación de servicios de las calles Dr. Domingo Hernández Guerra y otra T.M. Tejeda, en total, 15 ud. de gran porte y 13 ud. de pequeño porte, si bien en la ejecución de las obras se reducirá a criterio de la dirección facultativa.

Argumentan tambien que pese a que el anterior informe exigía al Ayuntamiento de Tejeda un plan de trasplante para proceder al traslado de los 10 ficus microcarpa el mismo no se realizó hasta el día 25.05.2018, es decir, cuatro meses después y a sólo 4 días del inicio de las obras de forma que la contrata (Pérez Moreno S.A.U.) tuvo conocimiento de que los árboles no se talarían finalmente, sino que se trasplantarían, a través de una orden verbal recogida en el libro de órdenes de 29.05.2018 del Ayuntamiento de Tejeda sin la existencia de un acto administrativo previo o acuerdo de la Corporación municipal sobre el preceptivo permiso o licencia de trasplante, lo que "ha derivado", dicen, "en un improvisado plan cuyo protocolo no recoge las normas tecnológicas de jardinería y paisajismo consensuadas en el sector forestal para estos casos y, en especial, para el traslado de grandes ejemplares y alineaciones vegetales".

Concluyen que, en virtud de estas deficiencias legales, "los trasplantes se han llevado a cabo sin control sobre las medidas de apertura perimetral del cepellón y su protección de roturas de raíces, además de carencias en los tratamientos anteriores y posteriores del marco de plantación en Galindo, que han impedido a la empresa estimar la tasa de supervivencia". Al respecto, se añade también el hecho de que la empresa -Ayagaures Medioambiental S.L.- no ha podido hacerse cargo del proceso completo, que al final se ha repartido entre ésta y el Ayuntamiento de Tejeda, por lo que el protocolo elaborado por la misma no valora ni garantiza la supervivencia de los árboles, que todavía se desconoce. Finalmente y por motivos presupuestarios, al no haberse contemplado el trasplante en el proyecto de obras adjudicado originalmente, sino la tala, "se ha producido", dicen, "una equiparación forzada entre trabajos propios de tala y trabajos propios de trasplante a pesar de no ser equivalentes y diferir significativamente el tratamiento y costes de unos respecto a los otros, de manera que se ha agravado el perjuicio ocasionado a los árboles".