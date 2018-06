Los vecinos de Tejeda sostienen la ilegalidad del trasplante de arboles pese a que la jueza le da el visto bueno

La Asociación de Vecinos de Tejeda insiste en que el trasplante de los árboles en el casco urbano del municipio es ilegall por carecer de permiso en el momento en que se iniciaron los trabajos. Este jueves la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Sagrario Tovar de La Fe, levantó las medidas cautelares sobre el trasplante iniciado en la calle Dr. Domingo Hernández Guerra de Tejeda, que se lleva a cabo dentro la primera fase del proyecto de zona comercial abierta. Considera la jueza que no procede mantener la paralización provisional del trasplante ya que "el proyecto contempla la retirada y sustitución de los árboles por otras especies en la misma calle" y, por consiguiente, concluye que da igual que sean talados o trasladados si, a la postre, van a ser retirados de donde están ubicados.



La Asociación de Vecinos de Tejda (Avete) y la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, habían solicitado dichas medidas cautelarísimas acogiéndose a la "via de hecho",es decir, realizar algo no previsto en el proyecto original, porque entendían que los trasplantes se están llevando a cabo sin autorización habida cuenta que el proyecto sólo contempla la tala.

Los vecinos sostienen que el proyecto debe modificarse antes de proceder, por la vía de los hechos consumados, al traslado de los árboles sin la pertinente cobertura legal. El auto de la jueza justifica el levantamiento de las medidas cautelares basándose en que "la retirada de los árboles está comprendida en el proyecto en cuestión, existiendo además una partida para la tala de los árboles". Además, indica que los árboles carecen de protección por no estar catalogados como especies protegidas o autóctonas y hace referencia al interés general del proyecto, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria, para no mantener la paralización de las obras.



Desde Avete se insiste en que "éste no es el final del trayecto sino el paso previo al recurso contencioso administrativo por el daño ambiental causado sin cobertura legal" y la secretaria de la Asociación, Siona García, ha destacado que "el acuerdo municipal al que ha hecho referencia el alcalde, Francisco Perera, indicando que fue adoptado por la Corporación ante la protesta suscitada para realizar una poda y traslado de los ejemplares es posterior a la ejecución de la poda y trasplante, por lo que se arriesga a que sea anulado por otra resolución judicial". También avisa que ahora el primer edil va a talar el arbolado urbano del pueblo como aportó en la documentación entregada en sede judicial. Perera acudió a la comparecencia celebrada este miércoles en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 junto al director de obras y el ingeniero del proyecto. "Lo más sorprendente es que pasó tres horas esperando al resultado de la vistilla en la antesala mientras los representantes legales de ambas partes trataban con la jueza y, hasta la fecha, no ha tenido ni media hora para dedicárnosla a nosotros", ha criticado.



Por su parte, el presidente de la Asociación, Alonso Cruz, cree que "el afán de protagonismo del alcalde le llevó hasta el juzgado, pero nosotros no vamos a tolerar que trasplante los 11 árboles de la calle principal y tale a todos los demás". Cruz Cabrera hace un llamamiento a la conciencia ciudadana para detener esta tala de árboles en suelo urbano y, precisa, "que encima el alcalde pretende que le demos las gracias por trasplantar los árboles a 2 kilómetros en lugar de llevárselos a un vertedero a 40 kilómetros. Es el ejecutor y quiere hacerse pasar por el salvador", ha agregado.



"La realidad es" -continúa diciendo- "que el trasplante se está realizando sin cepellón y con roturas de raíces, siendo los árboles conducidos a una zona extremadamente árida, donde apenas se han abierto unos hoyos adecuados al volumen de los ejemplares y muchos nos tememos que las raíces no puedan desarrollarse, por lo que el deterioro gradual terminará en muerte segura".



Finalmente ha denunciado la forma torticera en que se maneja la información acusando a Avete de estar en contra de la Zona Comercial Abierta, "todo lo contrario, queremos el progreso y el desarrollo, pero con consenso y participación para que todos ganemos y no solo unos pocos". Y añade que "nosotros seguiremos adelante con otras acciones judiciales para detener esta barbarie ambiental ya que interrumpir la vida de un árbol mediante la sierra mecánica o su arranque en estas pésimas condiciones va a ser lo mismo".



Quedan pendientes aun las medidas cautelares adoptadas por el juzgado de lo contencioso administrativo numero 1 que paralizo la poda y tala en auto del magistrado Alfonso Silos Lopez de Haro el pasado 11 de junio, que todavía no se ha pronunciado sobre el levantamiento o mantenimiento de estas medidas.