La Asociación de Vecinos de Tejeda consigue la segunda suspensión judicial del "arboricidio"

La magistrada juez, Sagrario Tovar De La Fe, frena el arranque de los arboles que se acomete en las calles Dr. Domingo Hernández Guerra y Tomas Arroyo Cardoso. Hasta el momento han sido trasladados 5 arboles con sufrimiento vegetal y sin cepellón. La orden de paralización convoca también al Ayuntamiento de Tejeda para que comparezca junto con AVETE en el juzgado, lo que propicia el primer encuentro entre las partes.

Tejeda, a 12 de junio de 2018.- La Asociación de Vecinos de Tejeda ha logrado que la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria accediera a adoptar medidas cautelares sobre la actuación constitutiva de vía de hecho consistente en la poda y trasplante de los árboles que se está acometiendo en el casco urbano de Tejeda.

La juez ha decidido admitir la solicitud de AVETE con carácter previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo contra el traslado de los árboles, que la recurrente alega no está contemplado en el proyecto de ejecución de peatonalización y adaptación de servicios aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tejeda el 10 de agosto de 2007.

La Asociación vecinal muestra su satisfacción no sólo por la aplicación de estas medidas cautelares que echan el freno a los trasplantes, sino porque, además, la jueza convoca a las partes a una comparecencia para que se pronuncien sobre el levantamiento o mantenimiento de las citadas medidas. De esta manera, el Ayuntamiento de Tejeda se verá obligado a comparecer mañana miércoles a las 10:00 horas en este juzgado produciéndose el encuentro largamente esperado por los vecinos y que el alcalde, Francisco Perera, ha rehusado desde el inicio pese a las reiteradas llamadas del Cabildo de Gran Canaria conminándole a buscar el consenso.

La secretaria de Avete, Siona García, aclara que están a favor del Proyecto de Zona Comercial Abierta aunque desde la Asociación de Empresarios se esté manipulando burdamente a los vecinos para hacerles creer que se oponen al progreso de Tejeda. "Con este proyecto de ejecución, modificando tres aspectos del mismo, es posible mejorar y conseguir que crezca la economía local. Ni los árboles, ni la barandilla existente, ni el que se deje una vía en dos sentidos solo para residentes, carga y descarga, impiden que se generen puestos de trabajo, todo lo contrario", ha indicado.

"Lo podemos decir más alto pero no más claro, no estamos en contra del turismo ni contra el proyecto, estamos en contra de actitudes de soberbia y de encontrarnos con la vía de hechos consumados". Y añade que "por ello seguimos diciendo una vez más que no estamos en contra del proyecto en sí sino de algunas actuaciones del mismo, concretamente las tres que he señalado anteriormente, que no impedirían que el proyecto se desarrollara en toda su extensión y que Tejeda mejorara su imagen, pero conviviendo con lo que siempre nos ha acompañado y ningún daño nos ha hecho"

La jueza ha dado ya la orden para que se comunique urgentemente las medidas cautelares al Consistorio y se disponga su inmediato cumplimiento, por lo que la empresa Ayagaures Medioambiente, encargada de realizar los trasplantes, no podrá trasplantar ningún ejemplar más, siendo 5 los ejemplares trasladados hasta el momento.

Ahora se abre un periodo de tres días para que las partes aclaren sus posturas y en función de la citación de ambas en el juzgado puedan verse y resolver sus diferencias. Avete se congratula de que los trasplantes hayan quedado nuevamente en suspenso y celebra que la justicia haya sido la que finalmente haya propiciado ese encuentro entre las partes para encontrar una solución negociada.