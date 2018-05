La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias presentará alegaciones al decreto de alquiler vacacional

Los alcaldes de los cinco municipios integrantes de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) junto al alcalde de Pájara, a punto de sumarse a esta organización, participaron ayer en la mesa de debate que abrió el foro `Futurismo Canarias 2018´ junto al presidente del Cabildo de Tenerife y el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. Bajo el título "Retos y oportunidades de los Municipios Turísticos de Canarias", los máximos dirigentes de los ayuntamientos explicaron, entre otros aspectos, las cifras y los datos que le dan relevancia a su labor y que han hecho que se unan bajo unas siglas en busca de "la definición de un modelo de gestión para un sector tan importante para el archipiélago", tal y como afirmó en el transcurso del debate el presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga.

Adeje, Arona, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Pájara suman el 30% el PIB turístico que se genera en las Islas, pero "no solo eso", aseguró José Julián Mena, que explicó que los municipios presentes "recibimos cada año a 7,8 millones de turistas, tenemos más de 250.000 camas y sumamos más de 65 millones de pernoctaciones, esto nos convierte en una importante potencia turística a nivel europeo." A este respecto, el alcalde de Arona matizó que "las inversiones que recibimos en infraestructuras públicas, no están a la altura", en este sentido, reiteró que "el déficit histórico de inversiones y una mala planificación está generando serios problemas en la movilidad porque al final perdemos competitividad. En definitiva, reiteró el primer edil aronero, "no podemos seguir parcheando la autopista del sur, las carreteras secundarias, el aeropuerto o el puerto de Los Cristianos".

En el transcurso de la jornada, el presidente de la Asociación, José Miguel Rodríguez Fraga, y el resto de alcaldes explicaron algunas de las acciones que están llevando a cabo desde la AMTC. Adelantaron, por ejemplo, que trabajan en un documento en el que se recogen un conjunto de alegaciones al decreto de alquiler vacacional conocido esta semana, ya que, según aseguró el alcalde de Adeje "creemos que hay contradicciones y tenemos que ser escuchados en un tema tan sensible y que demanda una regulación inteligente para que el problema se convierta en una oportunidad". La asociación va a pedir reuniones con el Gobierno de Canarias para tratar la ley de coordinación de policías locales y otros asuntos que afectan directamente a los municipios turísticos.

Los alcaldes reivindicaron que entre las principales dificultades que atraviesan los destinos turísticos se encuentra la movilidad, la sostenibilidad, la necesaria formación en idiomas, la financiación adaptada a los municipios turísticos y la necesaria inversión en infraestructuras públicas que faciliten, tanto a residentes como a turistas, espacios accesibles.

Rafael Perdomo, alcalde de Pájara, reivindicó que hay tres dificultades a las que se enfrentan como municipio turístico: "nuestro reto es transformar un destino maduro en uno excelente para ser competitivos por méritos propios y no por demerito de otros", en segundo lugar, afirmó, "tenemos que mejorar las infraestructuras públicas que son necesarias para poner en valor todas las posibilidades que tiene cada uno de nuestros destinos". Perdomo resaltó el valor de la unión de los municipios por el simple hecho de que se complementan y apoyan en cuestiones importantes, cubriendo carencias o necesidades que tiene cada uno de ellos con las posibilidades y conocimientos que aporta el resto.

Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, detalló que "tenemos reuniones regulares para definir el papel de cada municipio en las diferentes acciones que llevamos a cabo", asegurando que "no conozco bien el papel de la AMTC porque no nos la han explicado, pero se puede avanzar hacia un diálogo entre los municipios turísticos". Alonso reconoció también el papel de estos destinos y los definió como claves por muchos motivos, sobre todo porque "son los que deben ofrecer y ofrecen los servicios de calidad por los que un turista elige el lugar donde pasará sus vacaciones, fijándose en cuestiones como la seguridad, la limpieza, la tranquilidad, la oferta de ocio, etc.".

Todos los presentes en el debate reivindicaron la cuestión del diálogo y el consenso como un objetivo claro para el futuro. En ese sentido, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, subrayó que la función de la AMTC es "hacer valer nuestro posicionamiento ante todas las administraciones", dijo. "Somos los municipios más importantes desde el punto de vista turístico en Canarias y se nos debe tener en cuenta y escuchar tanto en cabildos, como en el Gobierno de Canarias, el del Estado y también en Europa porque creemos que debemos ser partícipes activos de las decisiones que se tomen y que afectan al sector".

Bueno coincidió con Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, en que esa importancia económica y de representación de las cifras turísticas que tienen los municipios no se ven reflejadas en los presupuestos "porque prestamos servicios óptimos a los turistas que nos visitan, pero ni el Estado ni Canarias o los propios Cabildos lo tienen en cuenta en el desarrollo de sus planes económicos y financieros".



Era obvio que en la mesa de discusión sería protagonista el borrador de decreto de alquiler vacacional puesto sobre la mesa por parte del Gobierno de Canarias el pasado lunes. Además del anuncio de alegaciones de la AMTC, el viceconsejero de turismo, Cristóbal de la Rosa, dijo al respecto que "lo que ha querido el Gobierno de Canarias con respecto al alquiler vacacional es que sean cabildos y ayuntamientos los que terminen de tomar las decisiones que reclaman respecto a este problema, de ahí la flexibilización de la norma", asegurando que hasta ahora los municipios han pedido y reivindicado su mayoría de edad para ser protagonistas ante determinadas cuestiones, pero que también deben asumir sus responsabilidades y resolver otros aspectos más complejos como el del alquiler vacacional.

Precisamente el alcalde de San Bartolomé y el de Guía de Isora, Pedro Martín, fueron lo que respondieron sobre esta cuestión al viceconsejero. El edil grancanario afirmó al respecto que "los ayuntamientos no legislamos ni decretamos sobre ningún sector de actividad y ahora el Gobierno de Canarias pretende que lo hagamos con respecto al turismo y al alquiler vacacional sin conocer nuestra opinión previa ni la realidad del problema". Para Martín "compartimentar los ámbitos que corresponden a cada administración es necesario y está más que justificado". Dentro de esta línea recordó que "los ayuntamientos no solo hablamos de camas y de cifras de ocupación, hablamos de equipamientos turísticos, de ocio, de capacidad, de territorio o de sostenibilidad social y económica y se nos debe escuchar".

El alcalde de Adeje cerró el debate afirmando que "hace falta un diálogo de verdad, donde se nos escuche porque tenemos singularidades que debemos resolver, tienen que contar con nosotros porque de lo que se trata es de darle un sentido lógico a todo esto, de nada nos sirve el turismo y sus beneficios si estos no ayudan directamente a las personas y a mejorar la vida de la gente".

Los alcaldes de la asociación explicaron también que ya están ultimados los detalles que darán forma a la I Conferencia de Municipios Turísticos de Canarias, que se celebrará el 22 y 23 de junio en el municipio de Adeje y que contará con la presencia de la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, y una alta representante de la Organización Mundial del Turismo. La Conferencia ha sido planteada como un núcleo de trabajo en el que participarán todos los agentes implicados en el sector y del que saldrán diversas propuestas para la formulación del modelo que define al turismo canario.