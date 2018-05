OPINIÓN: Carta de Sergio Alonso sobre la Televisión Canaria

Estimado Presidente:

Con honda preocupación observamos la ya larga disputa sobre nuestro canal de televisión autonómico. Preocupación porque sólo gira en torno a quien lo dirige, quien se lleva los contratos de la programación, el presupuesto o quienes componen los puestos del Consejo. Pero ningún partido político habla del servicio público para el que se supone fue creado, en ningún medio de comunicación hemos visto la mínima referencia al que probablemente sea el principal problema nacional, y sobre todo de nuestra región: LA EDUCACIÓN.

No existen discursos políticos sobre tan fundamental tema, y si llegara a producirse no serían discursos políticos, sino discursos partidistas, que no es lo mismo.

Ya entonces la Ley 8/1984 de Radiodifusión y Televisión de la Comunidad Autónoma de Canarias establecía en su artículo tercero d) que uno de los principios de la TVCA sería el de "Promover la Cultura y la Educación en Canarias". Actualmente la Ley 13/2014, que adapta aquella norma a la actualidad, indica en su artículo tercero que RTVC deberá observar, entre otros, los siguientes principios:



l) Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia, la cultura y la educación fomentando el conocimiento del patrimonio cultural de cada una de las islas.

q) Promover los valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos del pueblo canario en toda su riqueza y variedad.



Desde la Fundación Sergio Alonso solicitamos al Presidente del Gobierno Canario que revierta esta lamentable situación centrando el debate en la calidad, con emisiones en versión original y espacios educativos y culturales que fomenten la sociedad del conocimiento en Canarias; en resumen que dé cumplimiento a la norma que da base a la creación de RTVC.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de mayo de 2018



Fdo. Sergio Alonso

Presidente FSA