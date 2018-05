Animayo corona el Festival con Grangel Studio, Illumination Mac Guff y el videojuego "Kingdom Come: Deliverance"

El Summit, Conference and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Videogames ANIMAYO Gran Canaria 2018, bajo el lema: "Parejas, Tándems y Equipos", pone el broche de oro a su edición más especial este sábado 5 de mayo. Y lo hace por todo lo alto. Con máster classes capitaneadas por algunos de los ponentes más aclamados como los hermanos Grangel; con el estudio 'estrella' de Europa que triunfa en todo el mundo con sus famosos Minions, Illumination Mac Guff y la presentación en exclusiva en España del videojuego "Kingdom Come: Deliverance", de la mano de su creador Daniel Vávra. El programa de este cierre de festival se ha completado con talleres, recruitments/revisiones de portfolios y proyecciones de largometrajes a lo largo de toda la jornada y para todos los públicos.



Master Class: "Approach to Design in Animation: The Secret of Shapes" (18.30 a 20:00 horas) Carlos Grangel. Diseñador de personajes. Jordi Grangel. Ilustrador, escultor y diseñador de personajes. A través de las películas más representativas de Grangel Studio, se ha explicado el secreto en la creación de personajes y el simbolismo de las formas como base del estilo. De Grangel Studio, considerado como uno de los 10 mejores estudios de animación del mundo, con más de 30 años al servicio de la animación, ha trabajado en películas tan emblemáticas como "Hotel Transylvania", "Piratas! Una Loca Aventura", "La Novia Cadáver", "El Príncipe de Egipto", "La ruta hacia El Dorado", "Hormigaz", "Spirit: el corcel indomable", "Simbad, "El Espantatiburones", "Madagascar", "Flushed Away", "Bee Movie", "Kung Fu Panda", "Cómo entrenar a tu dragón", "The Periwig Maker", "The Fearless Four". (Master class patrocinada por CEV).



Master Class: "Making off de una película en Illumination Mac Guff" (16.30 a 18.00 horas) Natacha Ravlic. Co-directora de producción. Illumination Mac Guff, Ex Machina. Amélie Paraiso. Directora de reclutamiento RRHH. Illumination Mac Guff. Natacha y Amélie han hablado de los procesos de producción y making off de una película de animación en uno de los estudios más prestigiosos de la actualidad, Illumination Mac Guff. Proyectos destacados: "Minions", "Gru: mi villano favorito" 1, 2 y 3, "Lorax", "Mascotas". (Master class patrocinada por Illumination MacGuff).



Master Class: "Kingdom Come: Deliverance" (10.00 a 11.30 horas) Daniel Vávra. Director, escritor y diseñador de videojuegos. Warhorse Studio, Illusion Softworks. De la mano de Daniel Vávra, se presenta en exclusiva en España el videojuego "Kingdom Come: Deliverance", que ya supera el millón de ventas. Un increíble videojuego RPG en primera persona, de mundo abierto, basado en una aventura épica en el Sacro Imperio Romano. Proyectos destacados: "Kingdom Come: Deliverance", "Mafia", "Wings of War", "Hidden and Dangerous" (Master class patrocinada por Centro Checo de Madrid).

Master Class: "My Creative Process"(12.00 a 13.30) Regina Pessoa. Directora y animadora. Abi Feijó. Director, productor y educador. Proyectos destacados: "Kali, el pequeño vampiro", "Historia Trágica con Final Feliz", "Clandestino", "A Noite", "Fado Lusitano", "Os Salteadores", "Oh que Calma". Regina Pessoa ha explicado su proceso creativo y las técnicas que ha desarrollado en sus películas.



En el apartado de talleres, este sábado el doblaje y la voz han vuelto a ser protagonistas de la mano de los prestigiosos estudios norteamericanos Verité Entertainment. Además, Animayo ha ofrecido también una oportunidad única para toda la familia de aprender jugando junto a los más pequeños utilizando la maravillosa técnica de "stop motion", que consiste en dotar de movimiento a objetos estáticos mediante una sucesión de imágenes fijas.



Taller: "Voice Acting 101" (10.00 a 14.00 horas) René Veilleux. CEO. Verité Entertainment. Donald Roman Lopez. Director creativo. Verité Entertainment. Proyectos destacados: "El mundo de Ania y Kin", "Enchantimals", "Subway Surfers", "The Snow Queen", "Payday 2", "Cómo entrenar a tu dragón 2: el videojuego", "The Elder Scrolls Online", "The Walking Dead de Overkill", "DC Nation", "Liga de la Justicia". Taller: "Stop Motion Infantil" (12.15 a 14.00 horas) Martin Smatana. Especialista en animación stop motion. Proyectos destacados: "Rosso Papavero", "Movers", "The Kite". (Patrocinado por Embajada Eslovaquia Madrid). Taller: "Stop Motion" (16.00 a 18.30 horas) Martin Smatana. Especialista en animación stop motion. Proyectos destacados: "Rosso Papavero", "Movers", "The Kite". (Patrocinado por Embajada Eslovaquia Madrid).

Uno de los mayores incentivos de esta 13ª edición de Animayo se centra en los 5 recruitments y revisiones de portfolios de productoras internacionales de primer nivel enfocadas a la captación de perfiles para puestos de trabajo en Canarias. A lo largo de la jornada del sábado las siguientes empresas de animación, efectos visuales y realidad virtual han reclutado personal: @Illumination MacGuff (uno de los estudios líderes en largometrajes de animación), @Virtual Voyagers (nativos virtuales especialistas en realidad virtual y mixta), @Minimo VFX (estudio especializado en VFX, CG y Animación), @La Tribu Animación (estudio de Animación con filosofía orientada al artista) y @Dino Games (productora especializada en animación y videojuegos.



Durante toda esta jornada de clausura, los participantes pudieron disfrutar en el Teatro Guiniguada de varias proyecciones especiales. Proyección de obras a concurso en la categoría de Animación, una Sección especial de Cinemática de Videojuegos, publicidad y vídeos musicales, y como novedad, el estreno de una Sección Oficial Internacional a Concurso dedicada exclusivamente a público infantil, denominada "Mi primer festival", para los más pequeños. El cierre se dedica a la proyección de un largometraje especial: "Homenaje a los 50 años de Yellow Submarine".

Para el acto de clausura oficial Animayo 2018 se invitó a todos los participantes y público en general, a un concierto en la Alameda de Colón, patrocinado por Ahembo. Un final por todo lo alto que ha coronado una de las ediciones más potentes y emblemáticas de este festival, que ya se ha posicionado como referente indiscutible -a nivel internacional- en la industria de la animación.



ANIMAYO se hace realidad -una vez más- gracias al fuerte empuje y decidido apoyo que ofrece su patrocinador principal el Cabildo de Gran Canaria, y patrocinadores como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el CICCA, entre otros, que apuestan firmemente por la industria del cine y por el esfuerzo de acercar a todos los públicos la cultura y la educación.



ANIMAYO es el primer festival español de animación declarado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los premios Oscar®. Los premiados de ANIMAYO 2018 podrán ser tenidos en cuenta en la categoría de "Cortometraje de Animación" de los Premios de la Academia (Academy Awards®).